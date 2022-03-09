3000萬解決60億紛爭 華人護理員譴責工會

華裔護理員譴責工會仲裁拖欠工資。(記者張晨/攝影)

總部位於紐約市的1199SEIU醫療工作者東部聯盟(1199SEIU United Healthcare Workers East，簡稱1199SEIU)是全美最大的衛生保健工作者工會，8日「國際婦女節」，數十名華裔護理員聚集在華埠華人 職工會門前，抗議工會用3000萬元的仲裁協議解決護理公司拖欠24小時工作日的60億元工資，譴責工資盜竊，並呼籲平權。

護理員陳麗儀表示，作為1199工會會員，在華策會做24小時工八年，公司每日拖欠她11小時工資，多年來保守估計都有20幾萬元，若加上罰款，更遠超該數字。

許多和陳麗儀境遇相同的工友紛紛到工會投訴，工會回應稱「仲裁又快又好」，但等了七年，卻得到用3000萬解決60億元工資盜竊的結果。

「公司維持24小時工作制，蔑視少數族裔女性的付出。」她說，被拖欠的工資都是移民家庭 的血汗錢，不容得人這樣輕賤。

護理員朱美琴則表示，在華策會做24小時護理期間傷了手，目前已退休 ；工會修改仲裁協議時不讓其參加會議，最後硬將退休工人擺進仲裁協議。

華人職工會幹事寧子舜表示，這一仲裁只能支付12萬欠薪護理員每人幾百元、最多1000元，相比每人十幾萬、20幾萬的數字相差太大，是對性別和種族的雙重壓榨，一些工人更是在長時間工作中受到了無法彌補的身體傷害。