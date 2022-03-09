紐約客談／油價催升物價 紐約客雪上加霜

俄烏戰爭持續，在世界經濟一體化的當今，這場戰爭不僅僅關乎大國博弈，被長遠影響的還有全球各國的經濟民生；在物價本就比其他州高出一大截的紐約，如果說油價 上漲，紐約客還有公共交通可選，那麼食品價格的猛漲，可說是要了打工人的半條命。

紐約百年連鎖商超Gristedes Foods總裁卡齊馬蒂斯(John Catsimatdis)最近就發出警告，從不斷上漲的油價就不難看出，食品及生活必需品的價格將再次大幅上漲；因為「牽一發而動全身」，從生產到包裝、從運輸到銷售，幾乎所有環節都與石油 相關。拜登總統8日也承認油價將上漲，說這是「民主的代價」。

卡齊馬蒂斯旗下的公司不僅涉及食品貿易，主要資產更在原油行業，「你現在在加油站看到的油價，反映的都是45天甚至60天前的價格，當時油價是每桶80元，現在則是120元以上；如果120元的價格保持不變，到4月每加侖便會高達七元，食品價格將再上漲15%。」俄羅斯更威脅說，如果限制俄國石油出口，國際原油價格將漲至每桶300元。

從產區運輸過來的蔬菜 、水果，由於運輸成本的上漲，價格都會不同程度的上升；對於交通還算便捷的紐約，通勤族加不起油，還可以選擇地鐵、公車等公共交通工具，但是人們不可能不吃飯，而蔬菜、肉蛋、罐頭食品的價格，將顯而易見、不可避免地上漲。

許多零售業者也表示，幾乎所有商品的價格，從乳製品、麵包和農產品到糖果、零食等都在上漲；未來世界局勢如何，美國政府對敵對國的制裁手段是否會進一步傷及國內民眾的生活質量，尚難預測，但越來越高的生活成本已然讓紐約客不堪重負。

紐約客談，每周二至周六見報。