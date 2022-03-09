紐約油價恐漲破6元 華裔通勤族：堪比食用油

全美油價漲勢迅猛，紐約油價或將破每加侖六元。(記者張晨/攝影)

隨著俄烏戰爭升級，燃油價 格也水漲船高，8日創下新紀錄；紐約相比西岸雖情況略好，但業者也表示，漲價將持續，在短時間不會得到緩解，「每加侖超過六元『指日可待』」；華裔 通勤族更表示，地鐵捷運系統的乘車安全岌岌可危，油價又幾乎比食用油還貴，出行變成「兩頭難」。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，她正在與預算辦公室討論該州的燃油稅問題，但她不確定暫停燃油稅是否會對消費者產生積極影響；她說，「我們不能保證，如果暫停對汽油徵收每加侖10分的稅，就會降低稅率，因為稅率還會繼續上漲。」

長島汽油零售商協會(Long Island Gas Retailers Association)主席哈里斯(Andy Harris)表示，在拜登 總統改變政策之前，汽油價格將繼續上漲。

拜登政府當日宣布禁止進口俄羅斯能源，而俄方作為石油和天然氣的主要生產幾出口國，此前西方國家一直在經濟制裁方面試圖繞開能源一塊，避免為本國民眾帶來經濟壓力。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，該政策導致汽油價格升高，但全州的禁止石油公司和加油站隨之哄抬物價，民眾若發現此類情況，可及時向州檢察長辦公室舉報。

「油價已經快看上去像是郵遞區號，燃油已經快要比食用油還貴。」布碌崙(布魯克林)華裔民眾林奎恆說，而這樣的生活成本上漲還不僅僅是在這一方面，各方各面都有不同程度的漲幅，人們還尚未從疫情的陰影下完全走出，維持家庭生計又開始變得困難起來。

林奎恆的妻子也表示，華裔家庭不太懂得全球經濟環境和走勢，「看到便宜就多加點，看到貴了就盡量避免開車」，如今除非必要，基本選擇走路或乘坐公共交通，但捷運系統有頻繁發生攻擊亞裔案件，導致出行頗費思量。

根據「紐約時報」報導，一些分析人士預計，這種極端的油價不會持續太長時間，而且汽油開銷在消費者支出中所占比重相對較小；但創紀錄的油價可能會使民眾對美經濟復甦失去信心。