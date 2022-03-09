「疫」外收穫 華生杜維娜與家人交談找到根

紐約華裔高中女生杜維娜撰文講述疫情經歷，獲得反響。(杜維娜提供)

史泰登島華裔高中女生杜維娜(Vienna Du，音譯)撰文講述疫情 經歷，稱疫情期間和家人的交流增多，對中華文化也有了更多了解，感覺自己與中國文化更接近了；這篇題為「我的家人講述我的根」(My Family Taught Me About My Roots)文章，發表在「青年交流」(Youth Communicaiton)雜誌，引起反響。

疫情對許多高中來說，都是被迫悶在家裡，無法出門活動，但對於史泰登島蘇珊瓦格納高中(Susan E. Wagner High School)11年級華裔女生杜維娜來說，因為疫情待在家裡卻不是一件壞事，；她說以前偶爾也看過中文電影、聽過中文歌，但疫情讓她有更多時間和家人在一起，聽他們講述自己的經歷，並更多了解中國文化。

紐約華裔高中女生杜維娜撰文講述疫情經歷，獲得反響。(杜維娜提供)

杜維娜的父親從小在越南南部長大，給她講述自己成長的故事，讓她更多了解家族歷史；她的家人晚上打麻將，她便也學會了；她跟著奶奶學做中國菜，還試著跟奶奶說粵語，因為奶奶只會說粵語。

疫情期間，杜維娜有更多時間和家人接觸，使她接受了浸潤式的文化背景教育，她覺得自己更能接受和理解中國文化了；她以前是通過媒體了解中國，現在是通過家人的經歷，她覺得這更真實，更讓她知道自己到底是誰。

除了家人的經歷，杜維娜還做了很多研究，其中包括為什麼疫情發生之後，美國會出現針對亞裔 的種族歧視 ；她說，她對媒體報導的針對亞裔的暴力感到震驚，但她也注意到，美國社會存在的針對亞裔的種族歧視由來已久；她現在認為，在種族歧視方面，即使只是一句評論或是一句玩笑話，它也有很深刻的含義，即使有人認為是小事、無所謂，但實際上是一個嚴肅的問題。

杜維娜認為現在有更多人意識到了對亞裔的種族歧視。對她而言，她越來越為自己的中國根、自己身上的中國文化遺產感到自豪。