「疫」外收穫 華生杜維娜與家人交談找到根

紐約華裔高中女生杜維娜撰文講述疫情經歷,獲得反響。(杜維娜提供)

史泰登島華裔高中女生杜維娜(Vienna Du,音譯)撰文講述疫情 經歷,稱疫情期間和家人的交流增多,對中華文化也有了更多了解,感覺自己與中國文化更接近了;這篇題為「我的家人講述我的根」(My Family Taught Me About My Roots)文章,發表在「青年交流」(Youth Communicaiton)雜誌,引起反響。

疫情對許多高中來說,都是被迫悶在家裡,無法出門活動,但對於史泰登島蘇珊瓦格納高中(Susan E. Wagner High School)11年級華裔女生杜維娜來說,因為疫情待在家裡卻不是一件壞事,;她說以前偶爾也看過中文電影、聽過中文歌,但疫情讓她有更多時間和家人在一起,聽他們講述自己的經歷,並更多了解中國文化。

紐約華裔高中女生杜維娜撰文講述疫情經歷,獲得反響。(杜維娜提供)

杜維娜的父親從小在越南南部長大,給她講述自己成長的故事,讓她更多了解家族歷史;她的家人晚上打麻將,她便也學會了;她跟著奶奶學做中國菜,還試著跟奶奶說粵語,因為奶奶只會說粵語。

疫情期間,杜維娜有更多時間和家人接觸,使她接受了浸潤式的文化背景教育,她覺得自己更能接受和理解中國文化了;她以前是通過媒體了解中國,現在是通過家人的經歷,她覺得這更真實,更讓她知道自己到底是誰。

除了家人的經歷,杜維娜還做了很多研究,其中包括為什麼疫情發生之後,美國會出現針對亞裔 的種族歧視 ;她說,她對媒體報導的針對亞裔的暴力感到震驚,但她也注意到,美國社會存在的針對亞裔的種族歧視由來已久;她現在認為,在種族歧視方面,即使只是一句評論或是一句玩笑話,它也有很深刻的含義,即使有人認為是小事、無所謂,但實際上是一個嚴肅的問題。

杜維娜認為現在有更多人意識到了對亞裔的種族歧視。對她而言,她越來越為自己的中國根、自己身上的中國文化遺產感到自豪。