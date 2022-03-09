我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

中國鋼琴少年武暄翔 費城音樂節奪冠

記者牟蘭／紐約報導
武暄翔日前從近300名參賽者中脫穎而出，獲得費城國際音樂節冬季協奏曲的總冠軍。(武暄翔提供)
武暄翔日前從近300名參賽者中脫穎而出，獲得費城國際音樂節冬季協奏曲的總冠軍。(武暄翔提供)

來自中國江蘇省常州市的14歲少年武暄翔，日前從近300名參賽者中脫穎而出，獲得費城國際音樂節(PIMF)冬季協奏曲的總冠軍；他與母親一年前新冠疫情高峰期移居紐約，成為茱莉亞音樂學院預科班學生，開始新的音樂之路。

此次費城國際音樂節冬季協奏曲比賽，共有近300名八歲到25歲的選手參賽，今年14歲的武暄翔以謝爾蓋·拉赫曼尼諾夫(Sergei Vassilievitch Rachmaninoff)的「Allegro ma nontanto」脫穎而出，獲得總冠軍，被CBS電視節目讚為「鋼琴神童」，他將參與今年秋季國際音樂節的演出。

武暄翔表示，他五歲時開始學習鋼琴，每日練琴四小時，剛開始學琴辛苦又孤單，一度曾讓他想放棄，但憑著對鋼琴的熱愛，最終仍堅持下來；啟蒙老師在他學琴兩年後，發現他的天賦，建議父母帶他前往專業院校就讀。

為圓武暄翔的音樂夢，母親承倍亦為了兒子放棄工作，生活全以兒子為重心，獨自帶著九歲兒子前往上海音樂學院附小就讀；面對兒子學琴的高昂學費，承倍亦更是省吃儉用，犧牲了許多物質享受，「早上送他上課，下午陪他練琴」。

武暄翔從2016年起開始參加中國和海外的海外比賽，十歲時首次來紐約參加國際音樂比賽，並一舉奪冠；他說，去年收到茱莉亞音樂學院預科班的錄取通知書後，與家人溝通後，又從上海搬到紐約皇后區阿斯托利亞(Astoria)，開始新的音樂求學路。

武暄翔日前獲得費城國際音樂節冬季協奏曲的總冠軍。(武暄翔提供)
武暄翔日前獲得費城國際音樂節冬季協奏曲的總冠軍。(武暄翔提供)

對於美國生活，武暄翔說，他平日在聖約翰預備學校(St. John's Preparatory School)完成普通高中課程，周六會前往茱莉亞音樂學院預科班完成專業課程；他表示，如今最大的障礙就是英文，而打破語言壁壘最好方法是音樂，他希望日後通過音樂與他人交流，能學以致用，帶領更多人領略音樂的魅力。

承倍亦說，武暄翔的音樂路不易，如今優秀的孩子很多，她希望兒子不忘初心，堅持自己的音樂夢，「整個過程很漫長、很難走」。

費城 疫情 皇后區

上一則

紐約客談／油價催升物價 紐約客雪上加霜

下一則

「疫」外收穫 華生杜維娜與家人交談找到根

延伸閱讀

員工染疫隔離 費城企業主須給帶薪假 適用25人以上公司

員工染疫隔離 費城企業主須給帶薪假 適用25人以上公司
費城亞裔被刺案 子稱兇手是母親同事

費城亞裔被刺案 子稱兇手是母親同事
費城亞裔被刺案 兒子稱兇手是母親同事

費城亞裔被刺案 兒子稱兇手是母親同事
費城驚魂 亞裔母子3人遭狂砍 母命危 兇嫌自首

費城驚魂 亞裔母子3人遭狂砍 母命危 兇嫌自首
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

熱門新聞

兩小時內曼哈頓南區街頭連傷7亞女，白人男子遭市警通緝。圖/市警提供

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

2022-03-02 09:40
布碌崙街頭一購物車內出現無頭女性軀幹。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

2022-03-03 13:02
紐約大學學生頻遭攻擊，四起案件中三起受害者為亞裔。(記者張晨／攝影)

紐大學生頻遭攻擊 4受害者中3人為亞裔

2022-03-06 15:26
最新數據顯示，Omicron變種病毒的一個亞種BA.2正在攻占紐約州。圖為紐約曼哈頓街頭廣告呼籲人們踴躍接種疫苗。(路透)

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

2022-03-08 14:04
凱茲(右一)宣布，四名法拉盛和貝賽居民因涉嫌在家中私藏27把幽靈槍，被捕控罪。（皇后區地區檢察官辦公室提供）

私藏27把幽靈槍 紐約法拉盛、貝賽4嫌被捕恐囚25年

2022-03-04 09:36
張立勇(左一)在市警探員工會的支持下上訴，卻遭法院駁回。(記者張晨/攝影)

紐約華警遭辱吃貓狗上訴遭駁回 法院：言論自由

2022-03-01 14:21

超人氣

更多 >
拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小
開戰Day14／烏克蘭蘇梅人道走廊將持續 5000人分2次疏散

開戰Day14／烏克蘭蘇梅人道走廊將持續 5000人分2次疏散
預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間

預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間
Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤
「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜