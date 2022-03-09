中國鋼琴少年武暄翔 費城音樂節奪冠

武暄翔日前從近300名參賽者中脫穎而出，獲得費城國際音樂節冬季協奏曲的總冠軍。(武暄翔提供)

來自中國江蘇省常州市的14歲少年武暄翔，日前從近300名參賽者中脫穎而出，獲得費城 國際音樂節(PIMF)冬季協奏曲的總冠軍；他與母親一年前新冠疫情 高峰期移居紐約，成為茱莉亞音樂學院預科班學生，開始新的音樂之路。

此次費城國際音樂節冬季協奏曲比賽，共有近300名八歲到25歲的選手參賽，今年14歲的武暄翔以謝爾蓋·拉赫曼尼諾夫(Sergei Vassilievitch Rachmaninoff)的「Allegro ma nontanto」脫穎而出，獲得總冠軍，被CBS電視節目讚為「鋼琴神童」，他將參與今年秋季國際音樂節的演出。

武暄翔表示，他五歲時開始學習鋼琴，每日練琴四小時，剛開始學琴辛苦又孤單，一度曾讓他想放棄，但憑著對鋼琴的熱愛，最終仍堅持下來；啟蒙老師在他學琴兩年後，發現他的天賦，建議父母帶他前往專業院校就讀。

為圓武暄翔的音樂夢，母親承倍亦為了兒子放棄工作，生活全以兒子為重心，獨自帶著九歲兒子前往上海音樂學院附小就讀；面對兒子學琴的高昂學費，承倍亦更是省吃儉用，犧牲了許多物質享受，「早上送他上課，下午陪他練琴」。

武暄翔從2016年起開始參加中國和海外的海外比賽，十歲時首次來紐約參加國際音樂比賽，並一舉奪冠；他說，去年收到茱莉亞音樂學院預科班的錄取通知書後，與家人溝通後，又從上海搬到紐約皇后區 阿斯托利亞(Astoria)，開始新的音樂求學路。

武暄翔日前獲得費城國際音樂節冬季協奏曲的總冠軍。(武暄翔提供)

對於美國生活，武暄翔說，他平日在聖約翰預備學校(St. John's Preparatory School)完成普通高中課程，周六會前往茱莉亞音樂學院預科班完成專業課程；他表示，如今最大的障礙就是英文，而打破語言壁壘最好方法是音樂，他希望日後通過音樂與他人交流，能學以致用，帶領更多人領略音樂的魅力。

承倍亦說，武暄翔的音樂路不易，如今優秀的孩子很多，她希望兒子不忘初心，堅持自己的音樂夢，「整個過程很漫長、很難走」。