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植少華樂幫布碌崙耆老義剪 聽人生故事

記者顏潔恩／紐約報導
植少華率領義工們到班森賀松柏之家，為耆老理髮。(取自班森賀松柏之家臉書)
植少華率領義工們到班森賀松柏之家，為耆老理髮。(取自班森賀松柏之家臉書)

紐約華裔女理髮師植少華，在史泰登島經營美髮店多年，數年前發現耆老因行動不便很少外出，她便開啟了到社區老人中心為他們免費剪髮的使命；如今她的身影經常出入在布碌崙(布魯克林)社區中心，她表示一邊剪髮一邊聽老人家訴說人生故事，是一件很有意義的事，也令她感到十分滿足。

30多年前從中國移民來美的植少華，本行就是一名美髮師，在史島開設髮廊好多年；幾年前在機緣巧合下接觸布碌崙(布魯克林)的社區中心，得知很多耆老因為行動不便、或是時間安排不上的緣故，頭髮長了沒來得及去理髮，或是直接在家自己修剪。

這促成她萌生替老人家免費理髮的念頭，開始趁著休息日擔任義工，主動到這些社區老人中心幫忙剪髮，定期到布碌崙松柏之家社區服務中心、救世軍布碌崙樂齡中心等不同地點造訪。

植少華表示，起初只有自己一人，但現在擴展成義工團隊，她會帶著髮廊的合格理髮師及學生到中心訓練，高峰時期一天要為30多名耆老剪髮；她說，學生們從前依靠塑料模特兒的假髮來練習，但來到中心能在理髮師的監督下實戰動手，老人家對成果也相當滿意，可謂兩全其美。

不僅如此，植少華非常享受一邊剪髮一邊聽老人家分享故事，雙方像是培養了某種密切的關係，耆老也對她建立起信任；經常分享生活上的喜憂瑣碎事、人生故事、移民經歷等，可以很真切地感受到他們的情緒。

最令她印象深刻的是，曾經有一名耆老分享過去被當作「豬仔」賣到其他地區的移民經歷，及年輕時候所經歷的故事；她當下深受動容，當場落淚，一直記得那是一個很感動又很特殊的感覺。

班森賀松柏之家社區服務中心執行總監陳偉儀表示，耆老對植少華和其團隊的善心舉動很是感激，每次理完髮後精神氣爽，臉上也展露出笑容；她對義工們表示由衷的感謝，在很多層面上減輕耆老的負擔，無需擔憂外出耗時耗費理髮。

布碌崙 移民 老人中心

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