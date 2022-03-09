流浪法拉盛街頭上海老伯 將獲發旅行證

劉玉生自從入住法拉盛旅店後，精神狀態變得很好。(沈珺提供)

曾在寒冬露宿皇后區法拉盛 街頭、後經熱心人士慷慨解囊，終入住旅館 的76歲上海大爺，引起了社區的廣泛關注，發起籌款的上海同鄉會8日表示，中國駐紐約總領事館正在為大爺辦理旅行證，收到證件後便會為大爺訂購機票，但紐約直飛上海的機票8月前已經售罄，機票價格也不菲。

76歲來自上海的劉玉生，曾住在法拉盛三福大道(Sanford Ave)交緬街(Main St)近第一資本銀行(Capital One)一側的街頭，以簡易帳篷安家，寒冬瑟瑟發抖之際，則穿著塑膠拖鞋到就近茶餐廳避寒，後經社區人士的眾籌，於2月5日入住每晚40元的當地旅館，每天有12元三餐零用錢。

組織籌款並幫助大爺辦理簽證等事宜的上海同鄉會會長沈珺8日表示，同鄉會日前已遞交材料，幫助大爺申請審理時間比護照更短的中國旅行證，以圓大爺早日返滬的心願，目前中領館 正在製證，預計一至二周就能收到證件；在2月中旬，大爺已接種第一針新冠疫苗，第二針將在11日接種，入住旅店後，他的精神狀態變得很好，也經常在屋裡待不住，常與朋友聊天。

不過但沈珺也說，考慮到轉機需要在當地待七天且接受核酸檢測，他們計畫為大爺購買直飛機票，但東航8月底前從紐約直飛上海的機票都已售罄，且機票價格高達6000元至8000元，拿到旅行證後，同鄉會擬請求中領館開出協助信函，以讓航空公司安排額外座位。

目前，上海同鄉會在眾籌網站GoFundMe已為大爺籌得1萬5000多元籌款，另有法拉盛社區人士為大爺自發籌款1000元。

劉玉生1943年在上海出生，曾為上海基礎工程公司的吊車工，1990年他隨父親及哥哥來到美國打工，父親去世後便開始流浪，在街頭棲居。