皇后區犯罪率激增6成 法拉盛漲89%

皇后區及法拉盛的犯罪率都在飆升。(記者鄭怡嫣/攝影)

來自市警局的最新統計顯示，皇后區 的犯罪率比去年同期增長近六成，法拉盛 的犯罪率更是飆升89%，暴力犯罪 及竊案均大幅增長，大多數民眾認為犯罪率飆升與紐約市缺乏心理健康服務及新冠疫情有關。

截至2月底，皇后區共發生11起謀殺案，比去年同期增加兩起，共發生65起強姦案，比去年增長17起，今年的搶劫及重罪攻擊(felony assault)案分別為460起以及683起，比去年同期分別增長149起以及116起。

皇后區由16個市警分局管轄，每個轄區的犯罪率也都在上升，截至2月底，皇后區北部的八個轄區的犯罪率增長了66%，管轄華人聚居的法拉盛轄區109分局，犯罪率飆升89%，管轄可樂娜(Corona)以及艾姆赫斯特(Elmhurst)的110分局，犯罪率狂飆133%。

此前在109分局舉辦的警民會議上，局長歐康納(John O'Connell)也表示，在法拉盛，重竊(Grand Larceny)、微竊(Petit Larceny)案都在大量增加，入室盜竊(Burglary)也在持續增長，未上鎖的私家車、法拉盛市中心背背包的女性都是竊賊的目標，身分盜竊案也不容小覷。

皇后區南部的八個轄區的犯罪率增長了48%，管轄新鮮草原(Fresh Meadows)的107分局，犯罪率飆升107%，管轄歐松公園(Ozone Park)的106分局，犯罪率激增78%。

仇恨犯罪在全區也由去年的五起增加至14起，其中六起發生在管轄森林小丘(Forrest Hill)及雷哥公園(Rego Park)、亞裔居民也不少的112分局，三起發生在法拉盛109分局，三起發生在110分局。