我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加屋崙70歲華人阿婆 停車場遭拖拽搶劫

具俊曄求婚對話曝光 全靠電話讓大S點頭說「好」

政商疾呼：地鐵不安全 紐約難復甦

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市商界團體和MTA主席都認為，地鐵系統安全改善，通勤族才會願意返回公司上班，經濟才能恢復；圖為警方加強在地鐵站的巡邏。(Getty Images)
紐約市商界團體和MTA主席都認為，地鐵系統安全改善，通勤族才會願意返回公司上班，經濟才能恢復；圖為警方加強在地鐵站的巡邏。(Getty Images)

飆升的犯罪率可能會放緩紐約市從經濟從疫情中恢復的速度，政界、商界和非營利機構的領袖都大力呼籲提升地鐵系統的安全程度。地鐵不安全，紐約的經濟就不會安全；地鐵的秩序不恢復，紐約經濟就不會健康復甦。

「紐約合作夥伴關係」(Partnership for New York City)是非營利機構，也是紐約主要商業團體之一，它的330名會員都是出色的商界領袖；這個機構最近大力呼籲反對針對亞太裔的仇恨犯罪，大力稱讚亞裔社區對我們美國經濟和文化做出的巨大貢獻。

「紐約合作夥伴關係」主席懷爾德(Kathy Wylde)表示，紐約市的安全狀況退步到目前這種情況，人們是出離憤怒的；現在不僅有槍枝暴力，連走在大街上、乘坐地鐵都不感到安全了。

懷爾德認為紐約州的刑事司法改革、特別是保釋改革法，讓許多屢犯者逍遙法外，包括在地鐵站台往人臉上潑糞的人都沒被關起來，而是在大街上遊蕩，這說明立法和執行政策都出了問題，而其中問題最嚴重的就是地鐵系統。

大都會運輸署(MTA)主席利博(Janno Lieber)說，現在地鐵乘客最擔心的就是安全問題，他要為乘客呼籲，因為乘客無法接受乘客經常遭受攻擊的情況，乘客也無法接受在地鐵覺得自己很脆弱；如果這種狀況持續下去，乘客感到不舒服，他們就不會來上班，紐約的經濟就無法復甦；利博還強調了乘客逃票和精神病患者的問題。

懷爾德說，從目前新冠疫情的狀況看，紐約市經濟這次是真的要開始復甦了；她預測，到3月底，紐約會有50%的辦公室工作人員都會返回公司上班；所以，紐約市現在真的需要一個讓乘客感到安全和舒服的地鐵系統。

地鐵站 紐約市 疫情

上一則

近百家長市政廳示威 要求取消五歲以下口罩令

下一則

地鐵亞裔男 無故遭割臉

延伸閱讀

紐約近百家長市政廳示威 抗議5歲以下口罩令

紐約近百家長市政廳示威 抗議5歲以下口罩令
紐約公校口罩令解除 華裔家長擔憂 大部分學生仍戴口罩

紐約公校口罩令解除 華裔家長擔憂 大部分學生仍戴口罩
紐約單日新增確診降至百人以下 百老匯仍須戴罩至4.30

紐約單日新增確診降至百人以下 百老匯仍須戴罩至4.30
紐約地鐵站內刺傷2女 嫌犯落網

紐約地鐵站內刺傷2女 嫌犯落網
被控在紐約地鐵站刺傷2女 嫌犯落網

被控在紐約地鐵站刺傷2女 嫌犯落網

熱門新聞

兩小時內曼哈頓南區街頭連傷7亞女，白人男子遭市警通緝。圖/市警提供

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

2022-03-02 09:40
布碌崙街頭一購物車內出現無頭女性軀幹。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

2022-03-03 13:02
紐約大學學生頻遭攻擊，四起案件中三起受害者為亞裔。(記者張晨／攝影)

紐大學生頻遭攻擊 4受害者中3人為亞裔

2022-03-06 15:26
馬桂英與丈夫高戰新。(取自Go Fund Me網站)

紐約遭遊民石頭砸昏華婦馬桂英離世 兒趕來美參加告別式

2022-02-28 12:55
凱茲(右一)宣布，四名法拉盛和貝賽居民因涉嫌在家中私藏27把幽靈槍，被捕控罪。（皇后區地區檢察官辦公室提供）

私藏27把幽靈槍 紐約法拉盛、貝賽4嫌被捕恐囚25年

2022-03-04 09:36
高戰新一度不敢相信妻子馬桂英已經死亡，直到她的手越來越白、越來越冷。(取自GoFundMe網站)

馬桂英去世前日狀況良好 家屬難置信

2022-03-01 09:27

超人氣

更多 >
俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭
大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄
俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件
開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡
3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料

3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料