政商疾呼：地鐵不安全 紐約難復甦

紐約市商界團體和MTA主席都認為，地鐵系統安全改善，通勤族才會願意返回公司上班，經濟才能恢復；圖為警方加強在地鐵站的巡邏。(Getty Images)

飆升的犯罪率可能會放緩紐約市 從經濟從疫情 中恢復的速度，政界、商界和非營利機構的領袖都大力呼籲提升地鐵系統的安全程度。地鐵不安全，紐約的經濟就不會安全；地鐵的秩序不恢復，紐約經濟就不會健康復甦。

「紐約合作夥伴關係」(Partnership for New York City)是非營利機構，也是紐約主要商業團體之一，它的330名會員都是出色的商界領袖；這個機構最近大力呼籲反對針對亞太裔的仇恨犯罪，大力稱讚亞裔社區對我們美國經濟和文化做出的巨大貢獻。

「紐約合作夥伴關係」主席懷爾德(Kathy Wylde)表示，紐約市的安全狀況退步到目前這種情況，人們是出離憤怒的；現在不僅有槍枝暴力，連走在大街上、乘坐地鐵都不感到安全了。

懷爾德認為紐約州的刑事司法改革、特別是保釋改革法，讓許多屢犯者逍遙法外，包括在地鐵站 台往人臉上潑糞的人都沒被關起來，而是在大街上遊蕩，這說明立法和執行政策都出了問題，而其中問題最嚴重的就是地鐵系統。

大都會運輸署(MTA)主席利博(Janno Lieber)說，現在地鐵乘客最擔心的就是安全問題，他要為乘客呼籲，因為乘客無法接受乘客經常遭受攻擊的情況，乘客也無法接受在地鐵覺得自己很脆弱；如果這種狀況持續下去，乘客感到不舒服，他們就不會來上班，紐約的經濟就無法復甦；利博還強調了乘客逃票和精神病患者的問題。

懷爾德說，從目前新冠疫情的狀況看，紐約市經濟這次是真的要開始復甦了；她預測，到3月底，紐約會有50%的辦公室工作人員都會返回公司上班；所以，紐約市現在真的需要一個讓乘客感到安全和舒服的地鐵系統。