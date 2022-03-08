上海同鄉會 慶尼克森訪中及創會10周年
為慶祝前總統尼克森訪中50周年、美中兩國共同發表「上海公報」50周年以及美國上海同鄉會創會十周年，上海同鄉會日前舉辦線上慶祝活動，獻上由同鄉會剪輯與編輯的紀念短片，並與各行各業精英一同探討美中兩國在尼克森訪中50周年後在歷史文獻、文化藝術、經濟教育等領域的交流成就。
影片來源：上海同鄉會
「美中三個聯合公報」是指美國與中國政府共同對外發表的三個外交聲明的合稱，是美中在冷戰時期開啟對話和關系正常化的重要基礎，第一個聯合公報「上海公報」於1972年2月28日發表，為前總統尼克森訪中期間在上海與中國國務院總理周恩來簽署，今年是尼克森訪中50周年、也是「上海公報」發表50周年，作為「回顧歷史、展望未來」的期許，美國上海同鄉會選取尼克森在訪中時期具有代表性的照片及錄像，推出50周年紀念短片並舉辦線上慶祝活動。
上海同鄉會會長沈珺表示，生活在美國的華人與留學生們，都是尼克森訪中及「上海公報」簽署50周年來、美中兩國在前總統卡特時期正式建交後的受益者、見證人與美中友誼的建設者，有必要通過重溫美中人民友好的歷史，找回美中關係的正確方向與共同發展之路，之後，同鄉會也會積極參與尼克森基金會舉辦的為期一年的尼克森美中「破冰之旅」系列慶祝活動。
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