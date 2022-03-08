紐約客談／疫情趨緩 該慢慢摘下口罩了

兩年多新冠疫情 ，給紐約帶來的最顯而易見的變化，估計就是人人都戴口罩 了。原本，紐約客是極不情願戴口罩的，但是疫情的一步步發展，加上強制性的口罩令，讓市民逐漸適應、習慣了戴口罩。7日起，紐約的口罩令進一步解除，公校也不強制戴口罩了。但即便如此，街道上還是有許多人出門繼續戴著口罩，第一是習慣了，第二戴口罩能有效預防感染。不過也有人這兩年來注意到，戴口罩已經在一定程度上造成公共安全方面的問題。

戴面罩，這本來是電影裡劫匪和江洋大盜的標配，現在卻成了健康人的正常穿戴。但如今，一個遊民戴上口罩，就堂而皇之地從曼哈頓的一家食品店拿走十幾塊牛排，大搖大擺地揚長而去；戴上口罩，可以拿著槍到雜貨店搶劫，而警方通過監控錄像也很難發現搶劫者的面貌；戴上口罩，可以隨便在大街上或地鐵裡實施暴力，不用害怕暴露身分。

疫情高峰時，許多犯罪分子也不敢出門做案；但隨著疫情的逐步消退，社會生活正在恢復正常，有越來越多的不法分子開始蠢蠢欲動。戴口罩很可能是紐約市 治安逐漸惡化、各類犯罪日益增多的一個重要因素；此外還有保釋改革法、仇恨犯罪、遊民問題，但形同蒙面的口罩，讓犯罪分子有恃無恐。

勸紐約客戴上口罩，政府費了九牛二虎之力，現在要紐約人摘下口罩，似乎也並不容易，紐約市幾度為口罩鬆綁，但許多民眾依然堅持戴著，就是明證；可是，只有當大眾都不戴口罩，那些試圖戴口罩渾水摸魚作案的壞人，才會顯得突兀、無所遁形、沒有作案空間。

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