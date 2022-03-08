我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加屋崙70歲華人阿婆 停車場遭拖拽搶劫

具俊曄求婚對話曝光 全靠電話讓大S點頭說「好」

紐約客談／疫情趨緩 該慢慢摘下口罩了

胡聲橋

兩年多新冠疫情，給紐約帶來的最顯而易見的變化，估計就是人人都戴口罩了。原本，紐約客是極不情願戴口罩的，但是疫情的一步步發展，加上強制性的口罩令，讓市民逐漸適應、習慣了戴口罩。7日起，紐約的口罩令進一步解除，公校也不強制戴口罩了。但即便如此，街道上還是有許多人出門繼續戴著口罩，第一是習慣了，第二戴口罩能有效預防感染。不過也有人這兩年來注意到，戴口罩已經在一定程度上造成公共安全方面的問題。

戴面罩，這本來是電影裡劫匪和江洋大盜的標配，現在卻成了健康人的正常穿戴。但如今，一個遊民戴上口罩，就堂而皇之地從曼哈頓的一家食品店拿走十幾塊牛排，大搖大擺地揚長而去；戴上口罩，可以拿著槍到雜貨店搶劫，而警方通過監控錄像也很難發現搶劫者的面貌；戴上口罩，可以隨便在大街上或地鐵裡實施暴力，不用害怕暴露身分。

疫情高峰時，許多犯罪分子也不敢出門做案；但隨著疫情的逐步消退，社會生活正在恢復正常，有越來越多的不法分子開始蠢蠢欲動。戴口罩很可能是紐約市治安逐漸惡化、各類犯罪日益增多的一個重要因素；此外還有保釋改革法、仇恨犯罪、遊民問題，但形同蒙面的口罩，讓犯罪分子有恃無恐。

勸紐約客戴上口罩，政府費了九牛二虎之力，現在要紐約人摘下口罩，似乎也並不容易，紐約市幾度為口罩鬆綁，但許多民眾依然堅持戴著，就是明證；可是，只有當大眾都不戴口罩，那些試圖戴口罩渾水摸魚作案的壞人，才會顯得突兀、無所遁形、沒有作案空間。

紐約客談，每周二至周六見報。

口罩 疫情 紐約市

上一則

皇后區犯罪率激增6成 法拉盛漲89%

下一則

CSI李昌鈺鑑識科學夏令營回歸 7月11到19日 歡迎報名

延伸閱讀

亞當斯：5歲以下幼兒口罩令終將取消 不要急於一時

亞當斯：5歲以下幼兒口罩令終將取消 不要急於一時
紐約近百家長市政廳示威 抗議5歲以下口罩令

紐約近百家長市政廳示威 抗議5歲以下口罩令
芝公校宣布 14日起取消強制口罩令

芝公校宣布 14日起取消強制口罩令
紐約公校口罩令解除 華裔家長擔憂 大部分學生仍戴口罩

紐約公校口罩令解除 華裔家長擔憂 大部分學生仍戴口罩
DSS回覆法拉盛遊民所十問：預算明細仍在談

DSS回覆法拉盛遊民所十問：預算明細仍在談

熱門新聞

兩小時內曼哈頓南區街頭連傷7亞女，白人男子遭市警通緝。圖/市警提供

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

2022-03-02 09:40
布碌崙街頭一購物車內出現無頭女性軀幹。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

2022-03-03 13:02
紐約大學學生頻遭攻擊，四起案件中三起受害者為亞裔。(記者張晨／攝影)

紐大學生頻遭攻擊 4受害者中3人為亞裔

2022-03-06 15:26
馬桂英與丈夫高戰新。(取自Go Fund Me網站)

紐約遭遊民石頭砸昏華婦馬桂英離世 兒趕來美參加告別式

2022-02-28 12:55
凱茲(右一)宣布，四名法拉盛和貝賽居民因涉嫌在家中私藏27把幽靈槍，被捕控罪。（皇后區地區檢察官辦公室提供）

私藏27把幽靈槍 紐約法拉盛、貝賽4嫌被捕恐囚25年

2022-03-04 09:36
高戰新一度不敢相信妻子馬桂英已經死亡，直到她的手越來越白、越來越冷。(取自GoFundMe網站)

馬桂英去世前日狀況良好 家屬難置信

2022-03-01 09:27

超人氣

更多 >
俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭
大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄
俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件
開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡
3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料

3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料