華人退役隨軍牧師熊焱 赴烏克蘭為難民禱告並記錄戰爭

熊焱在伊拉克戰場上為士兵禱告。(熊焱提供)

俄烏戰爭吃緊，曾親赴伊拉克戰場近一年的退役隨軍牧師熊焱，9日(周三)將以基督教牧師的身分遠赴烏克蘭 ，為戰爭中的軍人、受到身心傷害的百姓及數百萬流離失所的難民禱告；與他同行的還有兩位紐約的華裔媒體人以及一位來自倫敦的華人 教授，熊焱說此行是「受到上帝感召」，並不擔驚受怕，其中的一位自媒體人張傑克也表示心情平復，願為「神聖新聞而戰」。

美國陸軍退役軍牧、現紐約州 國會眾議員第十選區參選人熊焱、紐約的自媒體人張傑克、紀錄片製作人洋洋及一位來自倫敦的華人教授暨國際宣教士，9日將從紐約飛往波蘭華沙，然後由當地通曉俄語及烏克蘭語的向導陪同，從華沙經由陸路至波瀾與烏克蘭邊界，再依據當地的形勢行事。

張傑克已經備好頭盔、急救包、輕如50克的最新型防彈衣；熊焱則表示不戴匕首、槍支也不穿防彈衣，僅帶上「證件與愛」，以純粹的神職人員身分告慰眾人。

熊焱1994年加入陸軍，服役27年後於2021年9月退役，2004年至2005年間，他曾隨同美軍親赴伊拉克戰場，是巴格達軍旅中唯一的一位華裔軍牧，經歷過真實的戰場生活，熊焱說戰爭固然可怕，但就算第三次世界大戰爆發，「人還是人」，世界上最危險的環境也最需要禱告，願為戰爭中各方軍人及其家屬、一切受到身心創害的人禱告。

在伊拉克戰場，每到凌晨3時、執行任務的分隊臨行前，熊焱總會按住每位士兵的肩膀、握住他們的雙手、直視他們的雙眼，為他們祈福禱告，當士兵說感謝，他們真的不再那麼不安恐懼時，熊焱曾覺得也許是出自他們的禮節，但那一年年底，當他作為領隊，在凌晨通過敵人的封鎖線，為孤兒院及養老院送去聖誕禮，臨行前接收來自其他隨軍牧師的禱告時，他才發現自己雖未曾有恐懼，但忐忑和不安卻真的為禱告所撫平，「原來在特殊的環境與特定的場合，禱告真的有內在力量」。

「911以後，戰爭已無所謂前線後線」熊焱說，「街道、大飯廳，也可能隨時被炮火轟飛」，深處戰爭的各方人士，都需要安慰、幫助與鼓勵，這也是他決定前往烏克蘭的理由，七名子女雖然不捨擔憂，卻也支持，他自己也不擔驚受怕，心境坦然。

張傑克原在法拉盛緬街經營一家電腦維修店、一家旅行社和信箱租賃業務，但新冠疫情以來，店裡的生意遭到重擊，從挤挤攘攘到門可羅雀，賦閒在家平常就熱愛新聞的他，乾脆背起包、拿起手機，投身自媒體與直播行業，2020年3月22日紐約州頒布居家令宣布「封城」，他在空無一人的街頭梭巡，深入災情嚴重腹地而一戰告捷，在Youtube已有1萬5000名追隨者。

網路流傳的「兩名烏克蘭孩童向士兵敬禮」的照片雖被證實為舊圖，但張傑克受到照片的指引與啓發，也想去現場用鏡頭捕捉真實與焦灼的戰況，挖掘廢墟中殘存的真相，「我雖然非科班出身，但就是喜歡這些，一門心思為了新聞」。

來美國以前，張傑克曾在中國的解放軍國際關係學院就讀，得過現代五項全能冠軍，尤其擅長射擊與長跑，此次前往烏克蘭，軍校背景的他表示心情平和，除了備妥的個人防禦及急救用品外，為實時捕捉戰事，他還帶了幾個長焦鏡頭與運動相機，有人問相機如此昂貴，怕不怕？他答「連命都不怕，還怕相機？」，太太雖然擔心，但「有涵養」，也知道他的「執著」。

不像熊焱在伊拉克時有美軍團隊及完備的信息系統作為支持，此番四位華人親赴烏克蘭，可謂「形單影隻」，但熊焱說，「凡是信愛與和平的人，都在我們的後方」。