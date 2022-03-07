嚴打「汽車派對」 貝賽小灣公園每晚10時關閉

不少改裝車輛常在深夜舉行「汽車派對」，這些改裝的汽車在附近路段飆車，帶來噪音污染；圖為109分局警員針對相關案件執法。(109分局提供)

位於皇后區 貝賽的小灣公園(Little Bay Park)停車場，近期成為「汽車 派對」(Car Meetups)場所，因長期的噪音對當地民眾的生活造成負面影響；州眾議員 布朗斯汀(Edward C. Braunstein)聯合轄區市警109分局，日前宣布每晚10時關閉公園停車場的大門，禁止車輛出入。

布朗斯汀在聲明中表示，位於特顿堡公园(Fort Totten Park)旁的小灣公園停車場，近期多次被當地居民投訴，凌晨常有車輛聚集在公共場所內開派對；因毗鄰皇后區跨島高速路(Cross Island Parkway)，這些卸除排氣管與消音器的車輛，在附近路段飆車時，常發出巨大噪音，滋擾居民休息與睡眠。

居住在公園附近的趙艾米(Amy Zhao，音譯)表示，15年前因看好小灣公園的環境，買下當地的一個合作公寓，但從去年11月開始，晚上常被嘈雜的汽車噪音吵醒，根本無法入眠。

布朗斯汀聯合109分局以及市公園局宣布，為防止這一問題再度發生，巡邏警員每晚10時關閉公園停車場的大門，每天上午再由市公園局員工解鎖。

布朗斯汀表示，新的門禁系統有效地阻止深夜「汽車派對」，減少當地噪音污染，「通過各部門的合作，將長期有效的提高居民的生活品質，感謝109分局局長歐康納(John O'Connell)及市公園局提供的幫助」。

歐康納表示，小灣公園的停車場實施門禁後，相關的汽車噪音投訴明顯減少，「無論是311電話、警民會議、手機還是警局的投訴，數量都明顯減少」；他說，除了關閉停車的大門外，當局還在入口處放置木製障礙物並派遣警員定期巡邏，以確保沒有違規車輛進入。