我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

嚴打「汽車派對」 貝賽小灣公園每晚10時關閉

記者牟蘭／紐約報導
不少改裝車輛常在深夜舉行「汽車派對」，這些改裝的汽車在附近路段飆車，帶來噪音污染；圖為109分局警員針對相關案件執法。(109分局提供)
不少改裝車輛常在深夜舉行「汽車派對」，這些改裝的汽車在附近路段飆車，帶來噪音污染；圖為109分局警員針對相關案件執法。(109分局提供)

位於皇后區貝賽的小灣公園(Little Bay Park)停車場，近期成為「汽車派對」(Car Meetups)場所，因長期的噪音對當地民眾的生活造成負面影響；州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)聯合轄區市警109分局，日前宣布每晚10時關閉公園停車場的大門，禁止車輛出入。

布朗斯汀在聲明中表示，位於特顿堡公园(Fort Totten Park)旁的小灣公園停車場，近期多次被當地居民投訴，凌晨常有車輛聚集在公共場所內開派對；因毗鄰皇后區跨島高速路(Cross Island Parkway)，這些卸除排氣管與消音器的車輛，在附近路段飆車時，常發出巨大噪音，滋擾居民休息與睡眠。

居住在公園附近的趙艾米(Amy Zhao，音譯)表示，15年前因看好小灣公園的環境，買下當地的一個合作公寓，但從去年11月開始，晚上常被嘈雜的汽車噪音吵醒，根本無法入眠。

布朗斯汀聯合109分局以及市公園局宣布，為防止這一問題再度發生，巡邏警員每晚10時關閉公園停車場的大門，每天上午再由市公園局員工解鎖。

布朗斯汀表示，新的門禁系統有效地阻止深夜「汽車派對」，減少當地噪音污染，「通過各部門的合作，將長期有效的提高居民的生活品質，感謝109分局局長歐康納(John O'Connell)及市公園局提供的幫助」。

歐康納表示，小灣公園的停車場實施門禁後，相關的汽車噪音投訴明顯減少，「無論是311電話、警民會議、手機還是警局的投訴，數量都明顯減少」；他說，除了關閉停車的大門外，當局還在入口處放置木製障礙物並派遣警員定期巡邏，以確保沒有違規車輛進入。

汽車 皇后區 眾議員

上一則

8大道竊車嚴重 市警展開外展教育

下一則

DSS回覆法拉盛遊民所十問：預算明細仍在談

延伸閱讀

新州公務員未用假換薪資達10億 居民平均1人負擔數百元

新州公務員未用假換薪資達10億 居民平均1人負擔數百元
公務員不休假 換成薪水達10億 這州每人負擔數百元

公務員不休假 換成薪水達10億 這州每人負擔數百元
市警總警司訪法拉盛華商會 承諾嚴打仇亞犯罪

市警總警司訪法拉盛華商會 承諾嚴打仇亞犯罪
法拉盛華商會年會、籌募餐會 表彰傑出領袖

法拉盛華商會年會、籌募餐會 表彰傑出領袖
最高法院歷屆任職大法官 他+她，都是第一次

最高法院歷屆任職大法官 他+她，都是第一次

熱門新聞

兩小時內曼哈頓南區街頭連傷7亞女，白人男子遭市警通緝。圖/市警提供

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

2022-03-02 09:40
布碌崙街頭一購物車內出現無頭女性軀幹。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

2022-03-03 13:02
紐約大學學生頻遭攻擊，四起案件中三起受害者為亞裔。(記者張晨／攝影)

紐大學生頻遭攻擊 4受害者中3人為亞裔

2022-03-06 15:26
馬桂英與丈夫高戰新。(取自Go Fund Me網站)

紐約遭遊民石頭砸昏華婦馬桂英離世 兒趕來美參加告別式

2022-02-28 12:55
凱茲(右一)宣布，四名法拉盛和貝賽居民因涉嫌在家中私藏27把幽靈槍，被捕控罪。（皇后區地區檢察官辦公室提供）

私藏27把幽靈槍 紐約法拉盛、貝賽4嫌被捕恐囚25年

2022-03-04 09:36
高戰新一度不敢相信妻子馬桂英已經死亡，直到她的手越來越白、越來越冷。(取自GoFundMe網站)

馬桂英去世前日狀況良好 家屬難置信

2022-03-01 09:27

超人氣

更多 >
謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發
烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局
是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑