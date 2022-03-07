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8大道竊車嚴重 市警展開外展教育

記者顏潔恩／紐約報導
市警72分局日前攜手民安隊隊員在社區展開外展教育，呼籲民眾提防汽車盜竊賊。(民安隊提供)
市警72分局日前攜手民安隊隊員在社區展開外展教育，呼籲民眾提防汽車盜竊賊。(民安隊提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園8大道路邊停車一位難求，造成雙排停車(double parking)的情況嚴重，駕駛更往往開著引擎下車購物，結果汽車被犯罪分子一瞬之間盜走；因類似犯罪案徒增，轄管當地的市警72分局日前聯合布碌崙亞裔民安隊，在社區展開外展教育，提醒駕駛人士提防以免損失慘重。

根據市警資料，今年來除8大道華社以外，附近的社區也發生多起汽車盜竊案；報告指出，今年轄區內的汽車盜竊案已發生17宗，相比去年同期的11宗，上升了至少50%，引起警局的關注。

目前的調查披露，社區可能出現一群同黨專門外出找尋時機下手，通常會在繁忙的街道上徘徊，在餐館或超市前蹲點，只要發現有駕駛任由引擎發動離開車子、或直接把車鑰匙放在車內，就會立即要跳上車子開走；儘管大多數案件在白天發生，但也有在夜間行動的竊賊，被盜竊的新舊車子均有，警方懷疑不法分子盜車後送入非法修車廠拆裝，將汽車零件轉售出去賺錢。

亞裔民安隊隊長柳寶枝表示，發生在8大道的盜竊案多與民眾找不到車位相關，當地人口高度擁擠，駕駛人員很常陷入急需下車到餐館拿餐點、或到商店短暫買東西，但始終找不到附近車位的情況；於是抱著僥倖心理，雙排停車在路旁，以為很快返回車內便沒事，卻被盜賊捷足先登。

柳寶枝也提醒，新冠疫情的影響下，民眾已習慣撥電到餐館點餐再自取的商業模式，竊賊正是看中這樣的機會，於是在社區內潛伏；警員向他表示，轄區內的重罪案持續遞減，唯獨汽車盜竊案呈上升，希望藉助民安隊的力量，向社區傳播正確的消息，預防類似犯罪。

汽車 8大道 亞裔

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