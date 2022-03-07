我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

曾釀公寓大火17死悲劇 州議員：提高電暖氣安全

記者胡聲橋╱紐約報導
州眾議員布林戈斯 (取自布林戈斯官網)
州眾議員布林戈斯 (取自布林戈斯官網)

眾議員布林戈斯(Kenny Burgos)和州參議員克利爾(Cordell Cleare)日前提案，要求立法，提高電暖氣的安全標準；布朗士區一棟公寓樓1月突發大火，燒死了17 人，就是由一台出問題的電暖氣引起的。

依照這兩名州議員提出的議案，紐約州銷售的所有電暖氣都必須有溫度調節器、有自動關閉功能，並獲得相關部門的認證；這項法案還要求在紐約銷售的電暖氣，必須獲得職業安全與健康管理局的批准，否則禁止銷售。該法案一旦通過，將在州長簽署後90天生效。

布朗士區公寓樓的這場災難性火災，造成 17人死亡，布林戈斯說，這是30多年來布朗士區最多人喪命的一場大火，當時一台有問題的電暖氣成了火源，大火蔓延到整個大樓，釀成大禍；布林戈斯說，他從小就是在發生火災的那個街區長大，因此特別在意並且推動這一提案。

克利爾表示，布朗士區發生的悲劇讓她心碎，為了紀念逝去的生命，她要把悲傷轉化為行動，決心做出改變；克利爾說，在寒冷的冬季，居民使用電暖器很常見，提案中的措施就是為了確保把電暖氣帶來的風險降到最低，通過設立普遍、合理的高安全標準，讓生命在溫暖的家中得到保護。

州參議員克利爾 (取自臉書)
州參議員克利爾 (取自臉書)

布朗士 眾議員 紐約州

上一則

紐約地鐵站內刺傷2女 嫌犯落網

下一則

紐約單日新增確診降至百人以下 百老匯仍須戴罩至4.30

延伸閱讀

布朗士地鐵站潑糞犯無保獲釋 市長抨擊放虎歸山

布朗士地鐵站潑糞犯無保獲釋 市長抨擊放虎歸山
在地鐵站用糞便糊人臉嫌犯 犯案隔天就搶劫

在地鐵站用糞便糊人臉嫌犯 犯案隔天就搶劫
布朗士地鐵站女子無辜遭潑糞 非裔兇嫌抓到了

布朗士地鐵站女子無辜遭潑糞 非裔兇嫌抓到了
布朗士地鐵內發生令人惡心的潑糞事件

布朗士地鐵內發生令人惡心的潑糞事件
紐約公校學生 6成至少打1劑疫苗

紐約公校學生 6成至少打1劑疫苗

熱門新聞

兩小時內曼哈頓南區街頭連傷7亞女，白人男子遭市警通緝。圖/市警提供

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

2022-03-02 09:40
布碌崙街頭一購物車內出現無頭女性軀幹。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

2022-03-03 13:02
紐約大學學生頻遭攻擊，四起案件中三起受害者為亞裔。(記者張晨／攝影)

紐大學生頻遭攻擊 4受害者中3人為亞裔

2022-03-06 15:26
馬桂英與丈夫高戰新。(取自Go Fund Me網站)

紐約遭遊民石頭砸昏華婦馬桂英離世 兒趕來美參加告別式

2022-02-28 12:55
凱茲(右一)宣布，四名法拉盛和貝賽居民因涉嫌在家中私藏27把幽靈槍，被捕控罪。（皇后區地區檢察官辦公室提供）

私藏27把幽靈槍 紐約法拉盛、貝賽4嫌被捕恐囚25年

2022-03-04 09:36
高戰新一度不敢相信妻子馬桂英已經死亡，直到她的手越來越白、越來越冷。(取自GoFundMe網站)

馬桂英去世前日狀況良好 家屬難置信

2022-03-01 09:27

超人氣

更多 >
謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發
烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局
是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑