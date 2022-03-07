曾釀公寓大火17死悲劇 州議員：提高電暖氣安全

州眾議員布林戈斯 (取自布林戈斯官網)

州眾議員 布林戈斯(Kenny Burgos)和州參議員克利爾(Cordell Cleare)日前提案，要求立法，提高電暖氣的安全標準；布朗士 區一棟公寓樓1月突發大火，燒死了17 人，就是由一台出問題的電暖氣引起的。

依照這兩名州議員提出的議案，紐約州 銷售的所有電暖氣都必須有溫度調節器、有自動關閉功能，並獲得相關部門的認證；這項法案還要求在紐約銷售的電暖氣，必須獲得職業安全與健康管理局的批准，否則禁止銷售。該法案一旦通過，將在州長簽署後90天生效。

布朗士區公寓樓的這場災難性火災，造成 17人死亡，布林戈斯說，這是30多年來布朗士區最多人喪命的一場大火，當時一台有問題的電暖氣成了火源，大火蔓延到整個大樓，釀成大禍；布林戈斯說，他從小就是在發生火災的那個街區長大，因此特別在意並且推動這一提案。

克利爾表示，布朗士區發生的悲劇讓她心碎，為了紀念逝去的生命，她要把悲傷轉化為行動，決心做出改變；克利爾說，在寒冷的冬季，居民使用電暖器很常見，提案中的措施就是為了確保把電暖氣帶來的風險降到最低，通過設立普遍、合理的高安全標準，讓生命在溫暖的家中得到保護。