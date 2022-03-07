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曲怡文參選州參議員 台山聯誼會等華人社團背書

記者胡聲橋╱紐約報導
紐約台山聯誼會等三個華人社團宣布背書曲怡文參選州參議員。(記者胡聲橋╱攝影)
紐約台山聯誼會等三個華人社團宣布背書曲怡文參選州參議員。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約台山聯誼會、美國廣東僑胞聯合總會和海外汶村同鄉總會，6日宣布為曲怡文參選第27選區州參議員背書；他們一致認為，多年與曲怡文的合作讓他們相信，她若當選，會為華社發聲，為選區居民爭取權益。

在背書儀式上，台山聯誼會會長甄錦榮說，曲怡文此前服務華社十餘年，為華社的發展付出了大量心血，也取得了不小的成績；如果她能當選州參議員，相信她將在公共安全、教育、交通等各方面大力為華社發聲。

廣東僑胞聯合總會主席鄧文生說，華裔參選人更了解華社的需求，他希望曲怡文代表華人實現從政突破。

汶村同鄉總會會長蘇景潮說，這次重畫後的第27州參議員選區，為亞裔當選創造了良好條件，他與曲怡文的合作也讓他相信，她一定能為華裔社區爭取利益，希望華人社區站出來支持她。

新的第27州參議員選區包括日落公園8大道、貝瑞吉、班森賀、羊頭灣、及戴克高地，該擁有眾多亞裔人口，占比近50%。

為了不分散華裔的選票，另一位華裔參選人林煜已宣布退選州參議員，轉而競選選州眾議員；曲怡文表示，不管別人的決定是什麼，她一直在為華社服務，以後也一樣，她感謝三個華人社團來支持她；她說，她競選州參議員的宗旨之一就是站在居民的角度，保護好社區。

參議員 華裔 華人

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