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DSS回覆法拉盛遊民所十問：預算明細仍在談

記者鄭怡嫣╱紐約報導
法拉盛擬建遊民收容所的地點，還是一片荒地，尚未動工。(記者曹健╱攝影)
法拉盛擬建遊民收容所的地點，還是一片荒地，尚未動工。(記者曹健╱攝影)

針對法拉盛市中心的遊民所建案，法拉盛大聯盟曾在兩月前委託兩位義務律師向市遊民服務局(DSS)及亞平會(AAFE)提出十問，日前收到來自市遊民服務局的回信，表示仍在與負責運營遊民所的非營利機構「城市資源中心」(URI)進行談判，現下無法公布預算及明細，預算將包含所有運營成本，但通常不包含建造費，也再次表示雖然會優先皇后區有孩子的無家可歸家庭，但也不排除接收社區以外有需要的家庭。

市遊民服務局表示，和其他的遊民所建案相同，在法拉盛大學點(College Point)大道39-03號過渡性公寓建案中，遊民局是與負責運營遊民所的非營利機構城市資源中心敲定合同，而非土地持有者亞平會，目前，雙方仍在進行預算協商，無法公布明細，預算將包括所有運營成本，包括服務費、人力成本、保險、維護費及租金等。

遊民局表示，此前，已經公布在去年11月16日公聽會提出的一份合同草案，該份合約的預算金為4億4010萬9558元，合約期限為2021年12月1日至2065年6月30日。

市遊民服務局還指出，通常，遊民局與非營利機構簽署的合約，並不包括開發一個新遊民所的項目施工費，是負責運營的非營利機構之後與土地持有者合作協商從而確保項目達標合規，遊民局也不參與遊民所新建案中的開發與整修。

有關法拉盛遊民所的業務結構，遊民局則表示，城市資源中心正在購買該遊民所一部分的房產所有權，最終，遊民所的所有權將為亞平會及城市資源中心共有，且不會再恢復成亞平會獨有，這也是遊民局在系統內幫助非營利機構獲得更多房產所有權、幫助更多遊民的積極舉措。

法拉盛擬建遊民收容所的地點，還是一片荒地，尚未動工。(記者曹健╱攝影)
法拉盛擬建遊民收容所的地點，還是一片荒地，尚未動工。(記者曹健╱攝影)
遊民所效果圖。(亞平會提供)
遊民所效果圖。(亞平會提供)

遊民 預算 法拉盛

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