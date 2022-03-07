葛謨公開露面：度過人生最艱難時期 已學到「十足的教訓」

前州長葛謨6日在布碌崙一座教堂發表演講，這是他去年8月10日卸任以後首次公開露面。(推特視頻截圖)

因性騷 醜聞下台的前州長葛謨 (Andrew Cuomo)6日在布碌崙(布魯克林)一座教堂發表演講，這是他去年8月10日卸任以後首次公開露面；他說過去幾個月過得非常艱難，是他一生中最艱難的時期。

葛謨演講的教堂是上帝祈禱營教堂(God's Battalion of Prayer Church)，該教堂的牧師考克菲爾德(Alfred Cockfield)去年曾被葛謨任命為長島電力局(Long Island Power Authority)董事；在介紹葛謨時，考克菲爾德稱葛謨為「朋友」，並說「我從不背叛朋友」。

葛謨在演講中表示，「過去幾個月我過得非常艱難，我辭任州長、被媒體拷打、同事被譏諷、弟弟被開除，這是我一生中最艱難的時期；這也是我第一次覺得父親不在是一件好事，因為他不必看到這些。」

葛謨隨後講了一些有關性騷指控相關的內容，基本與他之前的表態相同，認為新一代對這些有「新的敏感」，「沒人告訴我這樣做會讓別人感到不適，我也從未覺得我讓任何人不適。」

他再次已經對自己的行為道歉，並稱自己學到了「十足的教訓」，但仍然暗諷州檢察長辦公室針對他的調查沒有導致任何定罪，「這場調查花了數千萬元，這都是你們的錢。」

葛謨還提到了他弟弟克里斯(Chris Cuomo)被CNN電視台開除一事，認為取消文化(Cancel culture)導致了這一切，而他在演講中總共25次提到取消文化，「取消文化(Cancel culture)的思維正在蔓延，必須阻止這種趨勢；我父親曾經說，公職是有榮譽感的職業，但政治可以是骯髒的生意；這個觀點在今天尤其正確，現在的政治已經非常刻薄而極端，即便民主黨也在選擇抵制所有與他們意見不一的人。」

他還認為，前總統川普 正準備捲土重來，「川普正在作動員，從戰略上準備推翻我們的選舉系統，只因為他們不喜歡敗選的結果。」

葛謨的演講共持續了25分鐘，他還說，他一生中有很多選擇，他對所有選擇都抱開放態度。