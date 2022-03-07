我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

葛謨公開露面：度過人生最艱難時期 已學到「十足的教訓」

記者和釗宇╱紐約報導
前州長葛謨6日在布碌崙一座教堂發表演講，這是他去年8月10日卸任以後首次公開露面。(推特視頻截圖)
前州長葛謨6日在布碌崙一座教堂發表演講，這是他去年8月10日卸任以後首次公開露面。(推特視頻截圖)

性騷醜聞下台的前州長葛謨(Andrew Cuomo)6日在布碌崙(布魯克林)一座教堂發表演講，這是他去年8月10日卸任以後首次公開露面；他說過去幾個月過得非常艱難，是他一生中最艱難的時期。

葛謨演講的教堂是上帝祈禱營教堂(God's Battalion of Prayer Church)，該教堂的牧師考克菲爾德(Alfred Cockfield)去年曾被葛謨任命為長島電力局(Long Island Power Authority)董事；在介紹葛謨時，考克菲爾德稱葛謨為「朋友」，並說「我從不背叛朋友」。

葛謨在演講中表示，「過去幾個月我過得非常艱難，我辭任州長、被媒體拷打、同事被譏諷、弟弟被開除，這是我一生中最艱難的時期；這也是我第一次覺得父親不在是一件好事，因為他不必看到這些。」

葛謨隨後講了一些有關性騷指控相關的內容，基本與他之前的表態相同，認為新一代對這些有「新的敏感」，「沒人告訴我這樣做會讓別人感到不適，我也從未覺得我讓任何人不適。」

他再次已經對自己的行為道歉，並稱自己學到了「十足的教訓」，但仍然暗諷州檢察長辦公室針對他的調查沒有導致任何定罪，「這場調查花了數千萬元，這都是你們的錢。」

葛謨還提到了他弟弟克里斯(Chris Cuomo)被CNN電視台開除一事，認為取消文化(Cancel culture)導致了這一切，而他在演講中總共25次提到取消文化，「取消文化(Cancel culture)的思維正在蔓延，必須阻止這種趨勢；我父親曾經說，公職是有榮譽感的職業，但政治可以是骯髒的生意；這個觀點在今天尤其正確，現在的政治已經非常刻薄而極端，即便民主黨也在選擇抵制所有與他們意見不一的人。」

他還認為，前總統川普正準備捲土重來，「川普正在作動員，從戰略上準備推翻我們的選舉系統，只因為他們不喜歡敗選的結果。」

葛謨的演講共持續了25分鐘，他還說，他一生中有很多選擇，他對所有選擇都抱開放態度。

前州長葛謨6日在布碌崙一座教堂發表演講，這是他去年8月10日卸任以後首次公開露面...
前州長葛謨6日在布碌崙一座教堂發表演講，這是他去年8月10日卸任以後首次公開露面。(推特視頻截圖)

葛謨 性騷 川普

上一則

DSS回覆法拉盛遊民所十問：預算明細仍在談

下一則

仇亞犯罪激增 新生代亞裔議員與華社政治訴求有別

延伸閱讀

葛謨辭職後首次公開露面 再次道歉 批判「取消文化」

葛謨辭職後首次公開露面 再次道歉 批判「取消文化」
紐約客談／州長市長和睦 抗疫政策同調

紐約客談／州長市長和睦 抗疫政策同調

曾力挺葛謨當總統 澤爾丁選州長挨批

曾力挺葛謨當總統 澤爾丁選州長挨批
詹樂霞競選連任州檢察長 亞當斯支持

詹樂霞競選連任州檢察長 亞當斯支持
前紐約州長葛謨投訴詹樂霞 否認選州檢察長

前紐約州長葛謨投訴詹樂霞 否認選州檢察長

熱門新聞

兩小時內曼哈頓南區街頭連傷7亞女，白人男子遭市警通緝。圖/市警提供

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

2022-03-02 09:40
布碌崙街頭一購物車內出現無頭女性軀幹。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

2022-03-03 13:02
紐約大學學生頻遭攻擊，四起案件中三起受害者為亞裔。(記者張晨／攝影)

紐大學生頻遭攻擊 4受害者中3人為亞裔

2022-03-06 15:26
馬桂英與丈夫高戰新。(取自Go Fund Me網站)

紐約遭遊民石頭砸昏華婦馬桂英離世 兒趕來美參加告別式

2022-02-28 12:55
凱茲(右一)宣布，四名法拉盛和貝賽居民因涉嫌在家中私藏27把幽靈槍，被捕控罪。（皇后區地區檢察官辦公室提供）

私藏27把幽靈槍 紐約法拉盛、貝賽4嫌被捕恐囚25年

2022-03-04 09:36
高戰新一度不敢相信妻子馬桂英已經死亡，直到她的手越來越白、越來越冷。(取自GoFundMe網站)

馬桂英去世前日狀況良好 家屬難置信

2022-03-01 09:27

超人氣

更多 >
謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發
烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局
是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑