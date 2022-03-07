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市主計長蘭德 籲落實高樓減排溫室氣體

記者胡聲橋╱紐約報導
市主計長蘭德和民選官員、社運人士集會要求落實第97號地方法，促使大型建築減排溫室氣體。（取自市主計長推特）
市主計長蘭德和民選官員、社運人士集會要求落實第97號地方法，促使大型建築減排溫室氣體。（取自市主計長推特）

市主計長蘭德(Brad Lander)和一些民選官員、環保倡導者一道，日前在曼哈頓美國銀行大廈前集會，共同呼籲市長亞當斯(Eric Adams)充分提供資金，落實要求紐約市高樓大幅降低溫室氣體排放量、實現高能效目標的第97號地方法(Local Law 97)。

前市長白思豪(Bill de Blasio)執政期間通過了綠色新政，其中的第97號地方法(Local Law 97)，要求紐約市最大型的建築(面積在2.5萬平方呎以上)，到2024年將溫室氣體排放量減少40%，到2030年減少80%；達不到這一目標的大樓業主將面臨罰款。

紐約市本應該在今年底前拿出落實這一法律的新規則和監管條例，但亞當斯在上個月披露的2023財政年度初步預算案上，並沒有包括這方面的經費。

蘭德和民選官員、社區人士聚集在被他們視為「超級汙染者」的美國銀行大廈門前，要求市長在預算案中為這項法律留出一席之地，並且要大力落實第97號地方法，要有真正的監督和罰款措施，否則這項法律就是廢紙一張。

參加集會的環保人士還指責亞當斯政府散布有關97號地方法的錯誤信息，重覆房地產業的觀點，認為這項法律不公平。

亞當斯的發言人在一份聲明中說，市長支持第97號地方法中減排溫室氣體的目標，但罰款無助於實現這項目標；而對建築進行改造和升級，不僅能實現減排目標，還能創造就業機會。

市長希望大樓業主向市政府申請改造經費和補貼，也鼓勵紐約市對建築改造加大投資，確保紐約市在減少碳排放的同時，能發展綠色經濟。

亞當斯還宣布了將布碌崙(布魯克林)南部的海運碼頭改造成長島海岸風力渦輪機運營和維護中心的計畫；這也是使紐約市成為海上風電主要樞紐的15年計畫的一部分。

市主計長蘭德和民選官員、社運人士集會要求落實第97號地方法，促使大型建築減排溫室...
市主計長蘭德和民選官員、社運人士集會要求落實第97號地方法，促使大型建築減排溫室氣體。（取自市主計長推特）

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