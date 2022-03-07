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市議員李凱健：穩定公寓租金漲幅 保持低位

記者胡聲橋╱紐約報導
市議員李凱健投票維護租金穩定公寓租戶的利益，限制漲租。(取自市議會網站)
市議員李凱健投票維護租金穩定公寓租戶的利益，限制漲租。(取自市議會網站)

紐約市房屋租金連續幾個月大幅上漲，在曼哈頓等許多地區超過了30%；不過，市議員李凱健(Ari Kagan)日前表示，對於租金穩定公寓(rent stabilized units)的租戶來說，租金漲幅將保持在低水平，因為市議會預計很快通過新的租金監管法，今年4月至6月的租金可保持不變。

一般而言，租金穩定公寓是指有六個及以上住房單位、在1974年以前建造的樓房，但共有公寓(condos)和合作公寓(Co-op)都不屬租金穩定公寓；租金穩定公寓的房租漲幅受租金監管法(Rent regulation law)限制，2021年6月出台的租金監管法規定，如果簽一年的租金穩定房租約，頭六個月不漲租金，後六個月租金可漲1.5%；兩年期租約的租金漲幅為2.5%。

李凱健說，租金穩定公寓關係到約100萬租戶的利益，他作為成員的市議會住房與建築委員會日前重新評估了租金監管法，並對是否在今年4月至6月繼續執行這一法律進行投票；李凱健說，他投了贊成票，委員會最後通過了這項法案，市議會將進行全體投票。他估計絕大多數市議員都會投贊成票，因此繼續執行租金監管法幾乎板上釘釘。

作為來自白俄羅斯的移民，李凱健還強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭；對於戰爭雙方，李凱健說，烏克蘭是保衛自己的家園，而俄羅斯是帝國主義的侵略行徑。他說自己在白俄羅斯當記者時，曾多次去過烏克蘭，烏克蘭現在已是一個獨立的、政府由自由選舉產生的民主國家。

布碌崙(布魯克林)南部住著大量來自烏克蘭的移民，李凱健說,俄羅斯人、白俄羅斯人、烏克蘭人都是斯拉夫人，斯拉夫人之間應該是友好的，不應該相互仇視，更不應該打仗；從1999年至今，烏克蘭已經產生六位總統，而俄羅斯始終是普亭一人當政，這就是區別。

租金 白俄羅斯 烏克蘭

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