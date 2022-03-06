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「為民服務理念相同」貝瑞吉市議員紀思庭背書羅斯

記者顏潔恩╱紐約報導
紀思庭(左二)宣布背書羅斯(左一)。(羅斯團隊提供)
紀思庭(左二)宣布背書羅斯(左一)。(羅斯團隊提供)

民主黨國會眾議員羅斯(Max Rose)將捲土重來，重新角逐選區包括布碌崙(布魯克林)和史泰登島的第11選區國會眾議員席位；貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)日前宣布背書支持，表示自己和羅斯的為民服務理念契合，希望未來能並肩作戰，給社區帶來良好的發展。

紀思庭表示，從前也與羅斯合作過，深知兩人有相似的政治理念，讚賞其一直以人為本，任何涉及選民的問題都是他們最為關心的；而羅斯參選的第11選區國會眾議員，有部分與紀思庭的選區重疊，他相信羅斯當選後將會成為一個助力，兩人能合作為民服務。

除紀思庭以外，羅斯也獲得貝瑞吉地區領袖Jo Anne Seminara以及Chris McCreight的支持，兩人都在當地活躍數十年過去羅斯還是民選官員時，在許多他們關注的課題上便達成一致協議；羅斯表示，很感謝能得到兩位的支持，其話語權在當地能起到舉足輕重的份量，令他倍感自信。

羅斯所參選的職位選區包括整個史泰登島和布魯克林南區，經選區重畫後，納入更多民主黨選民的社區，令不少民主黨籍議員認為選情不錯；前市長白思豪(Bill de Blasio)之前也謠傳要參選該職，後而表示不會出戰。

民主黨人除羅斯外，還有一名女將Brittany Ramos DeBarros也宣布參選，兩人目前積極籌募競選基金、爭取各團隊和議員的背書，在初選之後將對戰現任共和黨議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)。

羅斯也強調，和上一次的競選理念一樣，他將不會接受任何企業政治行動委員會(Corporate PACS)以及聯邦政治家的政治獻金；目前他已籌得80萬元的競選基金，羅斯也承諾過當選一定會聘請亞裔社區聯絡員，了解並解決當地社區的需求。

民主黨 眾議員 史泰登島

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