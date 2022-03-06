州眾議員寇頓籲 仇恨犯罪列重罪

寇頓譴責紐約市近來多起針對亞裔和猶太人的仇恨犯罪案件。(本報檔案照)

代表布碌崙(布魯克林)南區華人社區的州眾議員寇頓(William Colton)日前發表聲明，對紐約市 近來針對亞裔 和猶太人的仇恨犯罪 事件高度譴責，呼籲修正紐約州保釋改革法案；他去年提出一項法案，要求將仇恨犯罪列入嚴重罪名清單，令法官可以行使酌處權，要求對社區構成危害的人提出現金保釋，希望州議會盡快通過。

寇頓表示，紐約市仇恨犯罪問題愈發嚴重，必須立即採取行動；他提及上月底在曼哈頓南區晚間接連發生七起針對亞裔女性的攻擊案件，隔日一名猶太男子也被暴力攻擊，儘管兩名涉案嫌犯最終都已落網，但在庭審中法官未設保釋金就將他們釋放候審。

「紐約市警已經完成了任務，但司法系統究竟要讓我們失望多少次」，寇頓表示，這如同犯罪後無需付出代價，會給仇恨犯罪者傳達錯誤的訊息；很多人一方面將此歸咎於黨派政治問題，但仇恨犯罪早在保釋改革法以前便存在，如今是時候承認法律有漏洞並趕緊修正，「仇恨犯罪不僅傷害個體的受害者，更給整個社會結構帶來創傷，需嚴謹對待。」

寇頓於去年6月在州議會提出一項編號為A-7940的法案，無論嫌犯涉及輕罪或重罪，只要構成仇恨犯罪，就具備列入罪行清單的條件，將給予法官更大的酌處權，對嫌犯設保、或轉移到監管環境中看守；該法案目前還在州議會處於初期程序，尚未表決。

他相信通過該法案，犯罪分子會收到強有力的訊息，司法和社會都不會再容忍他們；立法者和法官也終於能根據實際情況採取行動，而不是依靠單一的哲學理念或政治動機而行動，第一步要從通過該法案開始，促州議會趕緊通過。