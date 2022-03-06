我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我不能只是抗議」芝加哥新娘剛完婚 急返烏支援抗俄

「嗨 烏克蘭民宿 我要訂房」美國人挺烏 付費但不住

州眾議員寇頓籲 仇恨犯罪列重罪

記者顏潔恩╱紐約報導
寇頓譴責紐約市近來多起針對亞裔和猶太人的仇恨犯罪案件。(本報檔案照)
寇頓譴責紐約市近來多起針對亞裔和猶太人的仇恨犯罪案件。(本報檔案照)

代表布碌崙(布魯克林)南區華人社區的州眾議員寇頓(William Colton)日前發表聲明，對紐約市近來針對亞裔和猶太人的仇恨犯罪事件高度譴責，呼籲修正紐約州保釋改革法案；他去年提出一項法案，要求將仇恨犯罪列入嚴重罪名清單，令法官可以行使酌處權，要求對社區構成危害的人提出現金保釋，希望州議會盡快通過。

寇頓表示，紐約市仇恨犯罪問題愈發嚴重，必須立即採取行動；他提及上月底在曼哈頓南區晚間接連發生七起針對亞裔女性的攻擊案件，隔日一名猶太男子也被暴力攻擊，儘管兩名涉案嫌犯最終都已落網，但在庭審中法官未設保釋金就將他們釋放候審。

「紐約市警已經完成了任務，但司法系統究竟要讓我們失望多少次」，寇頓表示，這如同犯罪後無需付出代價，會給仇恨犯罪者傳達錯誤的訊息；很多人一方面將此歸咎於黨派政治問題，但仇恨犯罪早在保釋改革法以前便存在，如今是時候承認法律有漏洞並趕緊修正，「仇恨犯罪不僅傷害個體的受害者，更給整個社會結構帶來創傷，需嚴謹對待。」

寇頓於去年6月在州議會提出一項編號為A-7940的法案，無論嫌犯涉及輕罪或重罪，只要構成仇恨犯罪，就具備列入罪行清單的條件，將給予法官更大的酌處權，對嫌犯設保、或轉移到監管環境中看守；該法案目前還在州議會處於初期程序，尚未表決。

他相信通過該法案，犯罪分子會收到強有力的訊息，司法和社會都不會再容忍他們；立法者和法官也終於能根據實際情況採取行動，而不是依靠單一的哲學理念或政治動機而行動，第一步要從通過該法案開始，促州議會趕緊通過。

仇恨犯罪 紐約市 亞裔

上一則

包含日落公園州參議員第23選區 現任議員棄選 民主黨多人角逐

下一則

「為民服務理念相同」貝瑞吉市議員紀思庭背書羅斯

延伸閱讀

交通死亡屢增 維權組織籲立法

交通死亡屢增 維權組織籲立法
紐約市教育總監：很快公布高中入學抽籤細則

紐約市教育總監：很快公布高中入學抽籤細則
門檻提高 佛州議會通過法案 禁止懷孕15周後墮胎

門檻提高 佛州議會通過法案 禁止懷孕15周後墮胎
民代提新冠詐欺責任法案 嚴懲趁火打劫

民代提新冠詐欺責任法案 嚴懲趁火打劫
角逐伊州眾議員 黃凱煥立志為北華埠發聲

角逐伊州眾議員 黃凱煥立志為北華埠發聲

熱門新聞

兩小時內曼哈頓南區街頭連傷7亞女，白人男子遭市警通緝。圖/市警提供

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

2022-03-02 09:40
布碌崙街頭一購物車內出現無頭女性軀幹。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

2022-03-03 13:02
馬桂英與丈夫高戰新。(取自Go Fund Me網站)

紐約遭遊民石頭砸昏華婦馬桂英離世 兒趕來美參加告別式

2022-02-28 12:55
凱茲(右一)宣布，四名法拉盛和貝賽居民因涉嫌在家中私藏27把幽靈槍，被捕控罪。（皇后區地區檢察官辦公室提供）

私藏27把幽靈槍 紐約法拉盛、貝賽4嫌被捕恐囚25年

2022-03-04 09:36
嫌犯從後攻擊受害者，用鐵錘猛擊其頭部十餘次。(市警提供)

遭鐵錘狂擊 女子紐約地鐵站遭搶時曾大喊：快停手

2022-02-26 14:50
高戰新一度不敢相信妻子馬桂英已經死亡，直到她的手越來越白、越來越冷。(取自GoFundMe網站)

馬桂英去世前日狀況良好 家屬難置信

2022-03-01 09:27

超人氣

更多 >
香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍

香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍
開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧

開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧
大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰

大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰
丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心

丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心
武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出

武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出