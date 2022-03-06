哈林區男專挑亞裔鄰揮拳毆打 辱罵歧視言論 被控多項重罪

案發地的公寓樓2020年落成，為該區的高檔住宅。(取自谷歌地圖)

曼哈頓東哈林區一名用反華裔種族歧視 言論辱罵鄰居的男子近日被捕，他在過去一年多的時間裡一直對亞裔 鄰居進行言語辱罵，被捕前甚至大打出手，目前他被控以多項仇恨犯罪為目的的攻擊、騷擾、威脅重罪。

最近一次案件發生在4日一早，警方表示，住在五層的一名39歲的亞裔男子正準備進入電梯時聽到了一聲巨響，開門口看到了47歲的卡爾(Marlon Carr)，並詢問是否一切正常。

但卡爾卻突然被激怒，對著受害者大喊「中國佬，武漢X子，我真高興它會要你的命。」(China-man, Wuhan b—h. I'm glad it's killing you.)

隨後公寓管理者試圖干預，並報了警；但在此之前卡爾已經揮拳毆打了受害者，警方說，當他們趕到時，卡爾已經把自己鎖在公寓裡20分鐘了。

在卡爾被逮捕後，那些對他的種族歧視行為保持沉默的居民陸續向警察報告了其他案件，警方表示，2月21 日，他在大樓裡搭訕了一名22歲的華裔女子，並在她的公寓外大放仇恨言論。

受害者表示，「他開始對我大喊，『武漢X子，舔我鳥。』等帶有反華意味的言論；我是中國人，樓裡也有很多華裔住戶。」她說，自己給大樓經理發送了電郵，並把這件事告訴了前台；「他們在想該怎麼辦，但因為法律，他們什麼都做不了，但現在其他人卻被無故攻擊。」

案發地東126街158號是一棟豪華住宅樓，這名不願透露姓名華裔受害者表示，卡爾一直對他的鄰居懷有敵意，且已經持續了幾個月，他所居住的八層被居民們稱為「恐怖樓層」(floor of terror)。

警方表示，卡爾還曾多次騷擾一名31歲的亞裔同性戀住戶，並威脅要毆打他。

卡爾面臨的指控包括，以仇恨罪為目的的攻擊他人、加重騷擾，以及威脅罪；此外，他還面臨另外三起涉嫌在該大樓發生的仇恨犯罪指控。