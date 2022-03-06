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林煜轉戰第49州眾議員選區 對壘白彼得

記者顏潔恩╱紐約報導
福州籍子弟林煜日前宣布轉戰參選第49州眾議員選區，對戰在位多年的白彼得。(本報檔案照)
福州籍子弟林煜日前宣布轉戰參選第49州眾議員選區，對戰在位多年的白彼得。(本報檔案照)

選區重畫後，布碌崙(布魯克林)誕生出一個被看作「亞裔選區」的第27州參議員選區，福州籍子弟林煜原本宣布參選該職，但為避免與另名華裔參選人曲怡文(Irene Chu)內鬥互傷，日前又宣布轉戰參選第49州眾議員選區，對戰在位多年的白彼得(Peter Abbate)。

林煜之前宣布參選包含日落公園、戴克高地、班森賀等大片華社的第27州參議員選區時，已獲得美國福建僑團、美國連江公會的背書支持，然而當時還沒有其他人宣布參選；在民主黨籍曲怡文宣布參選後，立即受到多名民選官員的支持。

林煜日前接受華媒採訪時回應，身邊許多人向他提出建議，放棄競選該職位，避免與曲怡文分化華人的票數；他於是決定轉而參選第49州眾議員選區，挑戰現任議員白彼得。

他還透露，不久前還曾與白彼得聚餐，針對政治選舉的紛爭展開會談；對方希望他能和曲怡文建交合作，對此也取得了相互理解，在其宣布參選後也和白彼得交談過，雙方都同意這將是一次「君子之爭」(Gentleman's way)。

他進一步表示，目前競選團隊已為他參選展開簽名連署運動，明文規定最少要收集500份，目前團隊已取得將近300份；但他打算做到最好，把目標定到2、3000千個簽名，並預計在十天以內就會完成，以爭取盡快進入下一步工作。

白彼得所在的選區包括8大道、戴克高地及新越卓(New Utrecht)等地，經選區重畫後變化不大，亞裔選民比例雖還降低一些變成56.5%，但依然比46.3%的第27州參議員選區來得高；林煜認為該區選情不錯，由亞裔出戰，也有勝選的機率。

然而白彼得從1987年起連任至今，是35年來未曾被擊敗過的政治老將，與華社也早已建立深厚的交情，並不是容易打敗的對手；白彼得此前在背書幕僚長曲怡文的活動上，也曾說迫不及待與她成為政治拍檔，兩人能更好的服務布碌崙社區。

林煜將對戰白彼得(前排右)，此前白彼得支持曲怡文參選。(記者顏潔恩╱攝影)
林煜將對戰白彼得(前排右)，此前白彼得支持曲怡文參選。(記者顏潔恩╱攝影)

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