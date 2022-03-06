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趙靖桉挑戰金兌錫 獲廣東僑胞聯合總會背書

記者顏潔恩╱紐約報導
趙靖桉(後排左六)5日獲得美國廣東僑胞聯合總會的背書。(記者顏潔恩╱攝影)
趙靖桉(後排左六)5日獲得美國廣東僑胞聯合總會的背書。(記者顏潔恩╱攝影)

向現任第40選區法拉盛州眾議員金兌錫(Ron Kim)發起挑戰的華裔趙靖桉(Kenneth Chiu)，5日獲得美國廣東僑胞聯合總會的背書，向眾多廣東僑胞介紹政綱；他表示儘管參選法拉盛議員職位，但民選官職所推出的政策影響紐約市所有華社，希望爭取華人選票，為他們發聲。

趙靖桉表示，自己的父母分別來自中國廣東與香港，因美國有更好的教育機會及安全環境，父母拋棄家鄉的一切，舉家移民來美尋找「美國夢」；他在曼哈頓華埠出生，布碌崙(布魯克林)日落公園長大，五年前搬到法拉盛居住，對紐約市各個華社都相當熟悉。

趙靖桉說，就算現在參選的職位在法拉盛，但作為州眾議員，其所提出的政策也會影響全市的華社，例如保留特殊高中入學考試(SHSAT)、反針對亞裔暴力行為、社會治安等議題；他也說，華人的投票率一向很低，華人參選也是一種鼓勵他們出來投票的機會，確保華人的聲音能被主流聽到。

另名華裔參選人陳熠(Yi Chen)因個人原因退選，趙靖桉表示華裔選民的票不會因此分化，對此向他表達敬意，也會和選區內的其他族裔多溝通，爭取各方的支持；他在分享政綱時表示，應將亞太裔(AAPI)的歷史、文化和貢獻，納入歷史學科的必修標準課程，這樣亞太裔再也不會被視為外來人，促進族裔包容。

他也認為，解決紐約市遊民問題的辦法是建可負擔房屋、而不是一味地建造收容所，何況市府自此已浪費數十億元的資金；60%的遊民由婦女及小孩、或家暴受害者組成，他們本身並沒有潛在問題，一旦有可負擔房屋，就能立即搬入重拾生活，逐步建立一個完整的人生。

廣東僑胞聯合總會總理甄錦榮表示，趙靖桉在布碌崙工作的時候，便利用自己的才能為社區服務，對紐約市的教育、交通、政治向來關心；當天很欣慰看見他從法拉盛遠道而來，華人社區需有華裔代表，呼籲僑民動員身邊的人給予支持。

法拉盛 華人 紐約市

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