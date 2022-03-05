華人發起和平義跑 聲援烏克蘭

由華裔號召的和平義跑日前在布碌崙進行，跑步者身穿藍色和黃色衣服對烏克蘭表示支持。(貝瑞吉跑者提供)

由布碌崙 (布魯克林)跑步愛好者組成的「貝瑞吉跑者」(Ridge Runners)，因關心烏克蘭 戰爭局勢，並為隊內的烏克蘭籍會員表達支持，日前在當地展開和平義跑；該賽跑由華裔會員傅彼特(Peter Fu，姓名皆音譯)發起，呼籲更多人關注俄烏戰事，能夠早日停戰，也希望傳遞愛心給正飽受摧殘的烏克蘭人。

在傅彼特的號召下，十多名參加者日前身穿標誌著烏克蘭國旗的藍色和黃色衣服，在貝瑞吉展開和平義跑；為表達對烏克蘭的支持，他們用GPS定位系統在地圖上畫出顯示烏克蘭國旗的跑道，俗稱為「Strava Art」，最後在終點站拍照留念，期許戰爭早日結束。

傅彼特表示，一名烏克蘭籍會員桑杜連克(Eugene Sandulenko)向他們分享道，自己還有親人及朋友身處在戰亂的東部城市哈爾科夫(Kharkiv)，為他們的安全感到擔憂；他於是組織賽跑，引發大眾對這場國際戰事的關注，向桑杜連克和其他烏克蘭人傳達關切的心情，給有親人還在烏克蘭的民眾一種精神鼓勵。

傅彼特說道，當日紐約市 警也幫忙維持秩序，表達對這項活動意義的支持；跑步沿途，社區民眾不停拍掌給予鼓勵，感到既振奮又溫暖。

桑杜連克表示，從小在烏克蘭長大，2017年與家人移民來美，目前看到親近的人身處水深火熱的戰地中，感到心痛無比，「我們是為了和平而跑，希望烏克蘭人能感受到來自全球民眾給他們的力量，要堅強地撐過這個艱難時刻」。

他說，目前烏克蘭的生活物資匱乏，民眾會在夜裡偷跑出門買食物，但大多商店都在缺貨中、又大排長龍，無法獲得足夠的供應；沒來及逃離的親人處在震驚之中，夜裡無法安心入睡，正籌備著離開，「他們現在淪為難民，我的朋友在考慮著將妻小送往西方國家逃難」。

其也同樣是烏克蘭籍的妻子則說，即使在美國很安全，但她想到家鄉的局勢就徹夜難眠，「我們的痛苦當然無法和家鄉經歷戰事的親友相比，只希望能通過各種途徑，呼籲全球為烏克蘭人提供援助。」