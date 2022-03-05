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找准時機與政府做生意 有助華人中小企業復甦

記者張心／紐約報導
聯邦中小企業署為華社科普企業同聯邦政府下屬機構做生意的方法。（視頻截圖）
聯邦中小企業署為華社科普企業同聯邦政府下屬機構做生意的方法。（視頻截圖）

為幫助華社中小企業主順利渡過疫後難關，美東河南同鄉會攜手紐約市議員黃敏儀，日前邀請聯邦中小企業署(Small Business Administration，簡稱SBA)經濟和發展專員郭曼麗，詳細介紹了企業如何同聯邦政府的下屬機構做生意等疫後經濟復興方法。

黃敏儀表示，紐約的中小企業主剛經歷疫情的打擊，相信非常多商家都對如何快速復甦有很多問題，聯邦的救助和貸款信息能用中文宣講對社區有極大幫助，「如果任何有問題的業主，也歡迎到我的辦公室諮詢，我們會幫忙聯絡政府相關辦公室施以援手。」

根據郭曼麗介紹，聯邦中小企業署的扶持項目主要包含四個方面，分別為諮詢、貸款、合約和災難救助，「我們也很建議和聯邦政府做生意，因為其是全球最大的客戶和買家，每年花費超過5000億，而且要求對全國的小企業、女性創立小企業、小型落後企業等施以承包援助。」

「如何利用聯邦政府的豐富資源和採購政策，並且找准時機和政府做生意是一門學問。」郭曼麗表示，為了更好的幫助華人中小企業主，目前皇后學院(Queens College)和市立大學(CUNY)都設立了中文諮詢點，可以指導有創業、貸款意向的華人撰寫商業企劃書、提供貸款建議和商業諮詢等。查詢網站：https://www.sba.gov/local-assistance；聯繫電話：(718) 570-0821，(718) 482-5315。

聯邦中小企業署為華社科普企業同聯邦政府下屬機構做生意的方法。（視頻截圖）
聯邦中小企業署為華社科普企業同聯邦政府下屬機構做生意的方法。（視頻截圖）
聯邦中小企業署的扶持項目主要包含四個方面，分別為咨詢、貸款、合約和災難救助。（視...
聯邦中小企業署的扶持項目主要包含四個方面，分別為咨詢、貸款、合約和災難救助。（視頻截圖）

貸款 聯邦政府 華人

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