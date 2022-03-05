找准時機與政府做生意 有助華人中小企業復甦

聯邦中小企業署為華社科普企業同聯邦政府下屬機構做生意的方法。（視頻截圖）

為幫助華社中小企業主順利渡過疫後難關，美東河南同鄉會攜手紐約市議員黃敏儀，日前邀請聯邦中小企業署(Small Business Administration，簡稱SBA)經濟和發展專員郭曼麗，詳細介紹了企業如何同聯邦政府 的下屬機構做生意等疫後經濟復興方法。

黃敏儀表示，紐約的中小企業主剛經歷疫情的打擊，相信非常多商家都對如何快速復甦有很多問題，聯邦的救助和貸款 信息能用中文宣講對社區有極大幫助，「如果任何有問題的業主，也歡迎到我的辦公室諮詢，我們會幫忙聯絡政府相關辦公室施以援手。」

根據郭曼麗介紹，聯邦中小企業署的扶持項目主要包含四個方面，分別為諮詢、貸款、合約和災難救助，「我們也很建議和聯邦政府做生意，因為其是全球最大的客戶和買家，每年花費超過5000億，而且要求對全國的小企業、女性創立小企業、小型落後企業等施以承包援助。」

「如何利用聯邦政府的豐富資源和採購政策，並且找准時機和政府做生意是一門學問。」郭曼麗表示，為了更好的幫助華人 中小企業主，目前皇后學院(Queens College)和市立大學(CUNY)都設立了中文諮詢點，可以指導有創業、貸款意向的華人撰寫商業企劃書、提供貸款建議和商業諮詢等。查詢網站：https://www.sba.gov/local-assistance；聯繫電話：(718) 570-0821，(718) 482-5315。