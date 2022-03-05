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RiseNY飛行劇院 身臨其境體驗紐約百年絕代風華

記者金春香╱紐約報導
接下來大家進入七個主題展廳，圖為金融展廳。（記者金春香╱攝影）
接下來大家進入七個主題展廳，圖為金融展廳。（記者金春香╱攝影）

想體驗身臨其境的飛行劇場？不用再到迪士尼樂園大排長龍，民眾可以在紐約時報廣場中心的「RiseNY」，坐上由智崴集團和Running Subway共同打造的飛行劇院，在視覺、聽覺、嗅覺和觸覺四重感官系統的環繞下，在30呎高空中翱翔，以前所未見的角度欣賞紐約的絕代風華。

飛行劇院RiseNY在時報廣場開幕，是首座位於紐約市中心的世界級主題樂園遊樂設備...
飛行劇院RiseNY在時報廣場開幕，是首座位於紐約市中心的世界級主題樂園遊樂設備。（智崴提供）

「RiseNY」飛行劇院位於時代廣場遊客最密集的水晶球跨年倒數街區，並與紐約百老匯知名製作與策展團隊Running Subway合作，邀請紐約各大博物館及藝術家合作策展，帶觀眾走入時光的長廊。

大家觀賞七個主題展廳，圖為音樂展廳。（記者金春香╱攝影）
大家觀賞七個主題展廳，圖為音樂展廳。（記者金春香╱攝影）

進入劇院，大家首先會進入虛擬重現的1904年市政廳(City Hall)地鐵站內，觀賞由著名紀錄片導演Ric Burns和James Sanders製作的八分鐘短片，瞭解紐約市近百年歷史，和對世界的影響；短片結束時，會有一輛地鐵駛入院線，參觀者踏上地鐵，穿過一小段路程，進入以金融、曼哈頓天際、電視收音、時尚、音樂、電影、百老匯七大主題展廳，全方位瞭解紐約近百年的發展，最後坐上飛行劇院，從上世紀50年代的紐約開始，走過這座城市著名的景點、以及人們所生活的大街小巷。

大家觀賞七個主題展廳，圖為電視展廳。（記者金春香╱攝影）
大家觀賞七個主題展廳，圖為電視展廳。（記者金春香╱攝影）

在等待飛行劇院前，大家會在螢屏上觀看1957年跨入1958年的時報廣場現場景象，為飛行體驗預熱。

大家觀賞七個主題展廳，圖為電視展廳。（記者金春香╱攝影）
大家觀賞七個主題展廳，圖為電視展廳。（記者金春香╱攝影）

在飛行劇院體驗中，觀眾會先置身於上世紀50年代的紐約樓宇間，然後有如乘坐過山車一般進入到現代的紐約市，看到自由女神像，曼哈頓下城世貿中心等景點建築，秋季的中央公園美景，布朗士的洋基體育館，連結布碌崙(布魯克林)與史泰登島的維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)上萬名紐約馬拉松跑者起跑的景象，梅西感恩節遊行，布碌崙大橋以及旁邊的登波(Dumbo)熱門拍照地，曼哈頓哈德遜河廣場地標Vessel等。

大家觀賞七個主題展廳，圖為百老匯展廳。（記者金春香╱攝影）
大家觀賞七個主題展廳，圖為百老匯展廳。（記者金春香╱攝影）

除了這些大家熟悉的地標景點，飛行體驗中還能看到紐約街頭打籃球、遊玩的普通市民活動景象，還會在九一一紀念碑射出的燈光前停留片刻讓大家悼念，在地鐵站內穿梭，最後大家會回到時報廣場跨年倒計時的現場，在汪洋慶祝人群的上方飛過，迎接新年的到來。

進入劇院，大家首先會進入虛擬重現的1904年市政廳地鐵站內，觀賞短片。（記者金春...
進入劇院，大家首先會進入虛擬重現的1904年市政廳地鐵站內，觀賞短片。（記者金春香╱攝影）

除了視覺震撼，在飛行過程中還能聞到花香，在經過河面看到自由女神像時還能感受到撲面而來的水滴和微風，以及當下仍寒冷的紐約撲面而來的冷氣，給人身臨其境之感；飛行的結尾觀眾重回地面時，面前屏幕上的時報廣場跨年已經從1957年跳轉到當下的2022年，強烈的時空穿梭之感，讓人拍手叫絕，也同樣令人動容。

今年是智崴成立20周年，已經在全世界13個地點，完成了21座體感遊樂設施，其中包括在哈薩克、中國大陸、日本、丹麥、美國、英國等地的15座飛行劇院。

「RiseNY」每周三至周一開放，購票可登錄https://tickets.riseny.co/event/rise-ny，票價18元至42元不等，地址在曼哈頓西45街160號。

大家觀賞七個主題展廳，圖為音樂展廳。（記者金春香╱攝影）
大家觀賞七個主題展廳，圖為音樂展廳。（記者金春香╱攝影）
「Rise NY」亮相時報廣場。（Getty Images）
「Rise NY」亮相時報廣場。（Getty Images）
接下來大家進入七個主題展廳，圖為曼哈頓天際線展廳。（記者金春香╱攝影）
接下來大家進入七個主題展廳，圖為曼哈頓天際線展廳。（記者金春香╱攝影）

地鐵站 曼哈頓 時報廣場

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