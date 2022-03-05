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台美新創育成線上交流 9日舉行 歡迎報名

記者顏嘉瑩╱紐約報導

為了強化台美雙邊新創交流，紐約台灣商會暨青商會、駐美投資貿易服務處將於9日(周三)在線上舉辦「台美新創育成線上交流活動」，讓有意創業的青年了解目前新創體系最新發展以及可用資源，歡迎有意者報名參加。

由紐約台灣商會暨青商會、駐美投資貿易服務處主辦，台美菁英協會紐約分會、大紐約地區台灣同學會聯合會協辦的線上交流活動，旨在讓有意創業的青年，可以透過交流活動，了解新創環境及政府輔導措施，會上也會邀請州府新創主管官員及本地知名加速器與會，增加台美雙邊交流。

根據調查，新冠疫情衝擊全球經濟，台灣新創企業採取「開源」與「節流」兩大措施，致力找尋新的機會或資金來源，並維持低度成本支出；後疫情時代零接觸商機發酵，「教育科技」、「社群媒體與通訊軟體」、「智慧製造」為創業熱門選項。

疫情雖然重創紐約，但研究機構Stratup Genome「2021年全球創業生態系報告」指出，紐約緊追矽谷為全球第二大創業生態系統，2022年生態系估值達1890億萬元，政府也鼓勵扶持新創發展，提供各項獎勵措施。

該活動將邀請紐約市最大的加速器「創業家圓桌加速器」（Entrepreneurs Roundtable Acceelerator，簡稱ERA）、林口新創園(Stratup Terrace)、亞灣新創園(Stratup Terrace Kaohsiung)和TAcc+加速器(Taiwan Accelerator Plus)等機構單位參加，提供簡介與問答。

活動時間將於美東時間9日晚間7時開始，有意者可上https://bit.ly/35LgKGH報名參加。

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