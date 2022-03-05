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禁逼遷令到期 租客仍可申請援助免遭驅逐

記者顏嘉瑩╱紐約報導
雖然紐約州的禁止逼遷令已於今年1月中到期，但民眾仍可透過多個管道保護自己不被房東惡意驅逐。(記者顏嘉瑩╱攝影)
雖然紐約州的禁止逼遷令已於今年1月中到期，但民眾仍可透過多個管道保護自己不被房東惡意驅逐。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約州禁止逼遷令已於今年1月中到期，在疫情期間面臨困難的租客再度面臨恐被逼遷的恐懼；多個紐約市府單位日前舉行線上講座，指出雖然「緊急租金援助計畫」(Emergency Rental Assistance Program，簡稱ERAP)援助金已發完，但民眾仍可提交申請獲得暫時不被驅逐的保護。

講座邀請市長保護租客辦公室(Mayor's Office to Protect Tenants)、市府公共溝通小組(Mayor's Public Engagement Unit)和市長移民事務辦公室的代表講解在保護令到期的情況下，租客可以透過什麼管道自我保護。

市長保護租客辦公室執法與參與計畫經理艾肯(Greta Aiken)表示，雖然命令已經到期，但部分租客仍面臨經濟困難，建議有該情況的租客，應盡可能保留所有證據，確保有需要時可證明自己的經濟等困難。

另外艾肯說，由聯邦政府資助的「緊急租金援助計畫」援助金已經發完，但該計畫在今年1月11日又重新開放民眾申請，建議所有需要協助的租客都可以申請，不需要身分證明，同時申請者也可以獲得暫時保護，不會受到驅逐；艾肯補充，若聯邦未來再針對該計畫撥款，申請者屆時也可能可以優先獲得補助。

同時艾肯解釋，根據紐約州法，不論移民身分，只要民眾在住所居住超過30天，或有租約保護，包括房東或任何人要求租客離開住所、關閉水電、換門鎖等都屬違法；房東若欲驅逐租客，必須要向房屋法庭提告，唯有在法官簽署驅逐令，且執法單位在場的情況下，房東才可以合法驅逐租客。

市府公共溝通小組租客外展小組主任芭蒂塔(Jasmin Batista)表示，如果租客不幸遭到房東非法驅逐，可以打911報警，表示自己遭到非法驅逐；她提醒，租客平時應該隨身帶著寫有自己姓名、地址的文件或帳單，若遇到該狀況就可向警察提出證明。

除了報警，芭蒂塔建議還可以撥打311的房客協助熱線(tenant helpline)，該熱線可提供包括中文、廣東話和福州話等不同語言，並可提供租客相關資訊、免費律師和法律協助，還可協助轉介至其他單位或機構。

市長移民事務辦公室組織者Lydia Li則說，紐約市民如果需要身分證明，可免費申請紐約市民卡(IDNYC)，若需要免費法律援助，則可撥打311說「Action NYC」，或打(800)354-0365，就可以獲得免費、安全的移民法律協助。

多個紐約市府單位3日晚在線上舉行講座，告知租客應有權益。(截自線上會議直播)
多個紐約市府單位3日晚在線上舉行講座，告知租客應有權益。(截自線上會議直播)

租客 房東 移民

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