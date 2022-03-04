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紐約民代推「新冠欺詐責任法案」 打擊趁火打劫者

記者顏潔恩／紐約報導
米維(左)、詹樂霞(中)及李羅莎(右)4日在布魯克林召開記者會，推法案嚴打利用疫情趁火打劫者。(記者顏潔恩/攝影)
米維(左)、詹樂霞(中)及李羅莎(右)4日在布魯克林召開記者會，推法案嚴打利用疫情趁火打劫者。(記者顏潔恩/攝影)

由布碌崙(布魯克林)8大道的州參議員米維(Zellnor Myrie)、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)提出的「新冠欺詐責任法案」(COVID-19 Fraud Accountability Act)，將處罰利用新冠疫情欺詐他人、擾亂市場價格秩序的人，要求賠償；兩人與州檢察長詹樂霞(Letitia James)4日在布魯克林召開記者會，表示該法案的通過指日可待，將會抓捕每個使用非法手段剝削民眾的不法分子。

「新冠欺詐責任法案」嚴打利用趁火打劫的違法行為，將大幅增加白領犯罪(white-collar crime)的民事罰款，違規者需支付非法所得金額的三倍或最少2萬5000元罰款，並給予州檢察長辦公室更大的權限調查。

任何欺詐、哄抬物價、廣告存在誤導、向業者作出假承諾的行為，如對檢測者作出一天之內獲得結果，但實際等待時間更長的情況，該案目前已獲得州參議會保護消費者委員會(Senate Consumer Protection Committee)通過。

米維、李羅莎、以及詹樂霞4日在公園坡的私人醫療機構CareCube前召開記者會，該中心被爆出向顧客收取不合理的新冠檢測費用，造成包括一名亞裔女子在內的受害者收到千元帳單；詹樂霞說，針對該中心的調查還在開展中，但其辦公室此前已和多家涉及此類詐騙的醫療機構達成協議，也將錢歸還給受害者，呼籲民眾積極舉報類似事件。

「疫情教會我們守望相助的重要性，但很可惜地也因此引誘出一些不法分子，在艱難時刻以自身利益出發賺外快」，米維表示，紐約客不該是白領犯罪的受害者，更何況現在身處在特殊時期；他也督促州衛生廳(State Department of Health)發布清晰、通俗易懂的消費指南，幫助大眾了解疫情下他們的消費者權益。

「特別在這個脆弱的時刻，紐約客不該再遭遇欺詐威脅」，李羅莎表示，該法案將給不法分子帶來足夠的威懾，讓他們犯案前幾度思考，能有效保護消費者。

疫情 檢測 布魯克林

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