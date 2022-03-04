史泰登島69歲華裔老翁失蹤兩日 家人急尋

史泰登島一名華裔老翁已失蹤兩日，呼籲民眾提供線索。(市警提供)

一名居住在史泰登島 的69歲華裔 老翁於2日早晨外出後，再也沒有返回家中，已失蹤近兩日；這是他首次走失，家人透露他很有可能坐上巴士去到別處，呼籲民眾提供線索。

這名年近70歲的華裔長者名為馬佳平(Gup-Ping Ma，姓名皆音譯)，報住在Great Kills的亨氏大道29號(29 Heinz Avenue)；2日早5時30分，他和往常一樣到附近的Crescent海灘公園散步30分鐘，但一直沒有返家。

馬佳平的兒子馬嶺表示，家人到公園尋找，後來報案；轄區市警122分局於2日晚及3日繼續搜索附近區域，但沒有進展。

「他是一個很和藹、很會照顧人的父親」，馬嶺說道，當務之急希望快點找到他。

馬佳平身高5呎7吋、體重140磅，最後一次被看見時身穿黑色外套、藍色牛仔褲、灰色連帽衛衣以及黑色球鞋。

若看見與照片特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。