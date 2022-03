布朗士地鐵站潑糞犯無保獲釋 市長抨擊放虎歸山

阿布羅克瓦多次被捕竟均無保獲釋,市長抨保釋法放虎歸山。(市警提供)

非洲裔男子阿布羅克瓦(Frank Abrokwa)日前在布朗士 地鐵站台上無故用人類糞便糊住一位女乘客的臉,但因指控罪名不足保釋金規定而被釋放,他2日再次因仇恨犯罪被市警押出過堂,但當日再次被無保釋放;市長亞當斯 (Eric Adams)3日抨擊紐約州保釋改革法善待罪犯,無異於將罪犯放虎歸山。

37歲的阿布羅克瓦(Frank Abrokwa)1日因糞便案被傳訊並釋放,但很快就被移交給市警仇恨犯罪小組(Hate Crime Task Force),他們認出阿布羅克瓦於去年9月間在布碌崙 (布魯克林)皇冠高地(Crown Heights)向一名猶太男子吐口水,並大罵「過來,你這個該死的猶太人,我要殺了你。」(Come here, you f-king Jew, I am going to kill you.)

但在2日過堂後,布碌崙地區地方檢察官辦公室(Brooklyn District Attorney's Office)表示,阿布羅克瓦再次被無保釋放。

當局說,根據紐約州新的保釋改革法,不能對其中任何一項指控使用現金保釋,包括嚴重騷擾這一重罪;阿布羅克瓦只在今年就被捕了至少三次,但又再度重獲自由,這讓許多紐約人對犯罪率上升感到恐懼,並質疑這是如何發生的。

對此亞當斯表示,像阿布羅克瓦這樣的人絕不該再出現在紐約街頭,但他一次次獲得釋放,表明需要做出巨大的改變。

「這是失敗的心理健康系統、失敗的住房、支持系統以及失敗的刑事司法系統共同導致的結果,這些法律允許有嚴重暴力史的人走出法庭,再次對公共安全構成威脅。」他說。

阿布羅克瓦之前有44次被捕紀錄,一次重罪定罪和10次輕罪定罪;在糞便案中,布朗士地區檢方堅稱,這不是保釋法改革的問題。

該辦公室在一份聲明中表示,新保釋法在去年7月進行了調整,允許在不符合保釋條件的情況下申請保釋;因為案件性質惡劣以及阿布羅克瓦已是累犯,檢方提出了5000元的現金保釋,但仍被法官判定監督釋放。

阿布羅克瓦3日竟在其社群媒體發布自拍視頻,視頻中其言語無狀,並大放厥詞稱他沒有保釋就能出獄;還吹噓說,他會「開槍打死任何他能抓到的東西。」