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曼哈頓攻擊7亞裔 遊民嫌犯被圖書館警衛認出落網

記者張晨／紐約報導
塞法斯被中城圖書館警衛認出落網。(市警提供)
塞法斯被中城圖書館警衛認出落網。(市警提供)

曼哈頓南區2月27日下午至晚間接連發生七起針對亞裔女性的攻擊案件，佛州白人遊民扎榮茨(Steven Zajonc)在兩小時內不斷對路遇的亞裔受害者進行肢體攻擊；其2日被一名中城圖書館警衛認出落網，目前被控多項攻擊罪和仇恨犯罪；但該警衛表示，扎榮茨常去圖書館，但性格內向，從不惹麻煩。

警方表示，案發當日扎榮茨從6時30分開始一直到8時37分的兩個小時內，從中城30街一路南行至下城作案七次，受害者包括四名華裔三名韓裔，且均為女性，其中兩人被送往醫救治。

警方稱，沒有任何跡象表明扎榮茨與七名受害者相識，事先沒有任何互動，也無言語交流；警方目前對其提出了七項以仇恨犯罪為由的攻擊和企圖攻擊，另有七項騷擾和嚴重騷擾(Aggravated Harassment)指控。

警方發言人表示，扎榮茨2日在位於第40街和第5大道的尼阿科斯基金會圖書館(Stavros Niarchos Foundation Library)的警衛認出，隨後被捕；扎榮茨本來自佛州，他目前的住址為中城的一間臨時收容所。

在圖書館工作了22年的警衛塞法斯(Lt. Elmirel Cephas)表示，最近幾個月，他總能在圖書館看到扎榮茨；從開館到閉館，他基本每周都會在圖書館待上六、七天；「他很內向，也不惹麻煩，不過經常會花很多時間在洗手間裡洗漱，換拖鞋。」

另一名警衛威廉姆斯(Roshanta Williams)在新聞上看到了扎榮茨的照片，她在周三圖書館開放前通知了塞法斯，幾個小時後扎榮茨果然又來到了圖書館，二人在監控其動向的同時打電話報了警。

「我很驚訝竟然是他。」塞法斯這樣評價扎榮茨，他說扎榮茨通常一整天都安靜地坐在一樓的夾層中。

紐約公共圖書館(New York Public Library)首席運營官溫沙爾(Iris Weinshall)3日在一份聲明中表示，警衛們的工作很有挑戰性，圖書館「對他們的快速思考和出色工作感到非常自豪。」

圖書館 亞裔 佛州

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