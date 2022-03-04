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欠缺後續安置計畫 市長亞當斯驅趕遊民進度落後

編譯周芳苑／綜合3日電
負責驅趕地鐵站遊民的執法團隊，抱怨市警只要求他們驅趕，卻未指導如何處理棘手狀況，因此在面對遊民時往往束手無策。(美聯社)
負責驅趕地鐵站遊民的執法團隊，抱怨市警只要求他們驅趕，卻未指導如何處理棘手狀況，因此在面對遊民時往往束手無策。(美聯社)

市長亞當斯(Eric Adams)不久前強力要求市府團隊驅趕地鐵為家的遊民，加倍承諾將「拆除(地鐵)系統每個被占據的地方」；但目前為止進度落後、效果有限，仍有大量遊民在地鐵系統棲身、遊蕩，與市長「立即」看到改變的承諾矛盾。

執法團隊也稱，市警僅一味要求他們依法驅趕，未指導如何處理棘手狀況；民權律師和遊民倡議者則指責市府，要求驅趕遊民、卻未解決安置問題。

亞當斯宣布加強火力驅逐地鐵遊民行動後，兩名警察日前在1號地鐵賓州車站月台上走向兩名女性遊民，要求她們離開，一女子大罵，男警重覆：「你必須出去，出去！」男警推該女前進；一旁協助的交通女警在遊民身後喊，「再回這裡，就銬手銬。」

地鐵執法行動屆滿一周，市府未透露成果，僅稱由警員和社安人員組成的「安全選項協助小組」(Safe Options Support Teams, SOS)接觸100 人；市長辦公室、紐約市警局和遊民服務部(Department of Homeless Services)都拒絕提供遊民後續處置等相關訊息。

亞當斯2月18日與州長霍楚 (Kathy Hochul)宣布整頓地鐵遊民等「地鐵安全計畫」(Subway Safety Plan)。

交通官員日前在紐約大都會運輸署(MTA)董事會上稱，調查顯示車軌隧道和地鐵站各有29、89個遊民基地，350多遊民居住；SOS小組接觸過的多數遊民拒絕進入收容所，因為裡面太危險，疫情後更糟。

遊民聯盟政策副執行主任諾茨(Shelly Nortz)引用紐約市數據稱，2020年5月到上個月止，9200人願前往收容所，僅3100人抵達收容所後接受安置，到本月，250人留住收容所，約最初接受前往者8%。

諾茨說，遊民較願意入住規則和住民較少的Safe Haven，或者提供心理支持的公寓，但數量不夠。

MTA主席利博(Janno Lieber)表示，改變需要時間，這是複雜的工作；利博的時間表顯然與亞當斯承諾「立即」看到變化相矛盾。

遊民 地鐵站 亞當斯

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