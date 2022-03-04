地鐵加強執法 逮143人趕455人 MTA主席：慣犯應禁入

市警在地鐵系統內針對遊民和犯罪加強執法，已拘捕143人、驅趕455人。(路透)

紐約市地鐵近日犯罪、暴力案頻發，再加上遊民 駐紮等，近日市警在地鐵系統內加強執法力道；根據市警統計，自加強執法以來，目前已經拘捕143人、驅趕455人，而大都會運輸署(MTA )主席利博(Janno Lieber)3日則表示，希望能禁止刑事慣犯進到地鐵系統內。

市長辦公室表示，拘捕及掃蕩的行動是基於市警正在地鐵系統內執法，禁止民眾抽菸、喝酒、在長凳上睡覺、行為乖張違法和不付車費等；針對上述規定違反者，市警統計目前已經拘捕143人、趕走455人，並開出1553張罰單。

MTA在上月初統計，發現全市有近350名遊民在地鐵系統內駐紮營地，其中包括30個在隧道、89個在地鐵站 台，MTA表示將移除這些營地，並會對這些地方定期突擊檢查；市長亞當斯(Eric Adams)也表示，作為前警員，他深知地鐵隧道會被恐怖主義所利用的可能性，此外也要擔心睡在站內的遊民可能作出傷害大眾的事。

由於近日在地鐵系統中發生多起暴力事件，促使警方增加警力，並制定新的地鐵安全計畫，其中包括新增多項規定，而市府也拓展遊民外展小組，為了防止再有人被推下鐵軌的事故，MTA也在近日宣布將在三個地鐵站作為試點，並在月台上加裝閘門，以增加地鐵系統的安全。

不過犯罪案仍層出不窮，日前在布朗士一名曾有數十次被捕前科的男子，才在地鐵站用糞便糊人，對此大都會運輸署(MTA)主席利博(Janno Lieber)3日則表示，希望MTA能夠擁有權力，禁止擁有多次前科的罪犯進到地鐵系統內。

利博說，民眾會因為酒駕而被吊銷執照，但他不理解為什麼MTA沒有這項權利能夠禁止那些累犯再進入到地鐵系統內；根據2020年4月通過的法律，若罪犯因對機構雇員或乘客的性犯罪成，紐約州授權法官可在三年內禁止該名嫌犯進入MTA交通系統，不過據了解，自該項法律頒布以來僅有兩次的判決紀錄。

同時，當局也認為禁止人們進入紐約市龐大的地鐵系統以及472個車站，是一項艱鉅的任務，即便在疫情初期MTA在夜間關閉地鐵站，仍無法阻止有心人士闖入。