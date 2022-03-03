遭辱亞言論激怒？涉暴力執法 華警認罪

曼哈頓地區檢察官辦公室2日宣布，涉嫌暴力執法的華警王菲立普已認罪。圖為他去年出庭畫面。(截自CBS News新聞畫面)

曼哈頓地區檢察官辦公室2日宣布，涉嫌在2019年及2020年暴力執法被捕的紐約市警華裔警佐(Sergeant)王菲 立普(Phillip Wong，音譯)已認罪，他被控一項三級攻擊罪和一項三級企圖攻擊罪名。

37歲的王菲立普分別在2019年10月於哈林區毆打一名48歲男子，以及2020年4月在地鐵站 內一次拘捕行動中，攻擊一名35歲男子而遭到逮捕；曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)表示，執法人員宣誓保護社區並服務，這些服務對象也包括那些被拘留的人，但王菲立普不僅違反誓言，還在兩個不同場合暴力執法，違反法律。

市警發言人表示，目前王菲立普正在從事不需與公眾大量接觸的行政工作，去年他被捕時，遭到停職停薪處分。

根據法庭文件，2019年10月4日當時在市警捷運第三分局工作的王菲立普，與同事在西145街執勤時逮捕一名48歲男子和另外兩人，當警員把拘留室門關上後，被捕上靠的男子用腳踹門，還向警員吐痰，王菲立普推開其他兩名警員，打開拘留室的門，開始毆打男子臉部，隨後該男子因右眼上方撕裂送醫治療。

另一起暴力執法案發生在2020年4月29日，當時王菲立普與同事在西96街地鐵站執勤，其中一名警員在看到一男子毆打一名乘客，上前將該男子押出地鐵站，該名男子對王菲立普說侮辱亞裔 的話，並踢他的腿，王菲立普和另外一名警員將男子壓到地上，將膝蓋抵在男子的後背上。

該男子繼續辱罵王菲立普，並喊「我無法呼吸」，王則回應「我才不在乎你能不能呼吸」，朝男子的一側臉頰揮拳，後來又將兩個膝蓋都抵在男子後背上，並用膝蓋多次朝男子後背施力重壓；隨後男子被送醫，醫護人員最終判斷他未受傷。

去年7月王菲立普出庭時，最兩項控罪均不認罪，他的代表律師Andrew Quinn表示，第二起案件中，身為亞裔的王菲立普聽到被捕者發表侮辱亞裔的言論，才會做出該行為。

王菲立普先後兩次的暴力執法舉動，都被他的隨身攝影機記錄下來。

白艾榮說，該辦公室將繼續調查和起訴警察的暴力行為，他也鼓勵遭遇任何類似行為的受害人或證人，透過https://bit.ly/35sBUJX舉報。