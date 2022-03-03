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仇亞受害者家屬 受邀作國情咨文線上嘉賓

記者鄭怡嫣／紐約報導
孟昭文(右)邀請鄭美琪作為線上嘉賓。(孟昭文辦公室提供)
孟昭文(右)邀請鄭美琪作為線上嘉賓。(孟昭文辦公室提供)

在拜登總統於1日晚發表就職以來首場國情咨文(State of the Union)演說，國會眾議員孟昭文特別邀請了反亞裔犯罪受害者的女兒鄭美琪(Maggie Cheng， 音譯)作為線上嘉賓，共同呼籲打擊反亞裔的仇恨犯罪與暴行。

去年2月16日，嫌犯在位於皇后區法拉盛的一家餅屋門口，因排隊與一名52歲的華婦發生爭執，期間他多次大吼「(你)在美國，不是在中國，給我一些位置，我不要感染新冠病毒」並推倒對方，致受害人當場暈倒、頭部受傷，送醫縫了近十針。

案發後，鄭美琪在社交媒體上為母親發聲，得到包括林家珍(Awkwafina)、陳靜(Gemma Chan)及穆恩(Olivia Munn)等亞裔名人在網路聲援，而她在網路發布的遇襲現場照片及視頻，也幫助警方追蹤到了嫌犯馬泰奧(Patrick Mateo)，馬泰奧在去年8月最終與檢方達成認罪協議，認下二級嚴重騷擾罪等，在皇后區接受為期一年的心理諮詢培訓。

孟昭文表示，許多亞裔生活在害怕無端遭到人身攻擊的恐懼之中，是新冠病毒肆虐的替罪羔羊，鄭美琪及其家人利用社交媒體曝光嫌犯罪行，對於最終將罪犯繩之以法非常關鍵，將繼續打擊針對亞裔的仇恨及犯罪行為。

鄭美琪表示，很榮幸能作為國情咨文的線上嘉賓，母親正是因為身為亞裔才遭到無端攻擊，亞裔必須團結起來打擊仇恨犯罪，感謝孟昭文推動仇恨犯罪法案(Covid-19 Hate Crime Act)，使肇事者為罪行付出應有的代價。

亞裔 孟昭文 仇恨犯罪

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