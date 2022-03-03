在地鐵站用糞便糊人臉嫌犯 犯案隔天就搶劫

阿布羅克瓦走近受害者，用手中托舉的人類糞便一把糊住了受害者的臉部和頭部。(市警提供)

非洲裔男子阿布羅克瓦(Frank Abrokwa)日前在布朗士地鐵站 台上無故用糞便糊住了一女乘客的臉，於2月28日被警方逮捕；該嫌犯從1999年起有20多次逮捕紀錄，最近一次在2月，但因指控不足設立保釋金門檻而被釋放。

警方表示，2月21日下午約5時15分，在布朗士區東241街地鐵站南向列車候車站台，一名43歲的女子坐在長凳上等候列車；這時，阿布羅克瓦走近該女子，用手中托舉的人類糞便直接糊住了受害者的臉部和頭部，並在作案後逃離了現場。

根據起訴書，目前他被控三級攻擊、二級加重騷擾、三級攻擊未遂等罪。

警方和法庭文件顯示，阿布羅克瓦有20多次被捕前科，他今年1月7日在哈林區第125街站對另一名30歲男子的頭部進行了多次毆打而被捕，被控三級攻擊、三級企圖攻擊和二級騷擾。

曼哈頓地區檢察官辦公室就此案在2月6日對阿布羅克瓦進行了提審，但因指控不符合金錢保釋的條件而被釋放。

更過分的是，在2月21日犯下糞便攻擊後，他22日再次於布朗士韋克菲爾德(Wakefield)搶劫了一家五金店，並用螺絲刀威脅攻擊了店員。

市長亞當斯 (Eric Adams)表示，向他人潑灑排泄物或向人臉上吐痰，這些都是心理健康問題的真實跡象，「我們必須深入研究如何處理這些問題。」