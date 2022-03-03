中華公所警民會 華埠五分局轄區犯罪率再上升

曾偉康(左起)、張保羅和陳作舟參加月度警民會。(記者張晨/攝影)

紐約中華公所與華埠 轄區市警五分局2日召開月度警民會議，局長張保羅(Paul Zangrilli)表示，轄區犯罪率同1月一樣處升上狀態，總體上升76%，其中包括了平常在華埠轄區少見的謀殺、槍擊以及兩起仇恨犯罪。

數據顯示，除搶劫案下降了25%外，其餘所有罪案種類均呈上升趨勢，最嚴重的要數入室盜竊；在過去28天中，共發生了13起，相比去年同期的三起上升了333%。

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其次為重攻擊案，28天中共 發生了十起，相比去年的四起上升了150%；但張保羅指出，許多案件發生在轄區內的懲戒(DOC)部門，其中多起係同一人所為，並非在街上的無故攻擊；民眾無需過分恐慌，但外出時仍須小心留意周圍。

華埠居民李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)遭人尾隨殺害、橫屍自家浴缸的案件在2月引發了軒然大波，局長張保羅回憶，當警員趕到現場時，仍可聽到李尤娜在屋內哭喊，但由於前門太難攻破，不得不呼叫特別行動小組前來支援。

「當天在現場的警員都非常自責，沒有能留住她的性命。」張保羅說，對於遊民 、患有心理疾病或濫用藥物者，除非他們犯下不可挽回的大罪，執法者此前無從知曉他們的動向，逮捕後才看到了他們的前科累累。

他指出，市府和司法機關的管控才最為重要，治理問題人群並及時追蹤，司法機關要在他們初次甚至屢犯時做出應有的裁決，並非一味地放任而一股腦的推給執法者，甚至讓無辜的受害者承受滅頂之災。

「我在說的，並非是青少年在商店裡偷件T恤就應該被關進大牢。」張保羅說，更多的為一些以財產犯罪為職業的人，比如街上的小偷小摸，前科有幾十次，這些人就不應再以「輕罪」論處而被輕易釋放。