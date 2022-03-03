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鐵錘猛砸地鐵乘客 嫌犯被控謀殺未遂 最重要囚25年

記者鄭怡嫣／紐約報導
嫌犯布勞特用鐵錘砸向受害人頭部。(市警公布視頻截圖)
嫌犯布勞特用鐵錘砸向受害人頭部。(市警公布視頻截圖)

針對發生在皇后區長島市地鐵站的鐵錘砸頭攻擊女乘客案，皇后區地方檢察官凱茲(Melinda Katz)1日宣布，57歲嫌犯布朗特(William Blount)對女乘客實施「惡毒毆打」，被控謀殺未遂、襲擊等多重罪名，罪成將面臨最高25年監禁，被抓獲的第二名嫌犯阿尓斯頓(Denise Alston)，在案發後使用受害人的信用卡消費19元，被控非法占有偷竊物品、身分盜竊等罪名，目前尚不清楚二位嫌犯之間的關係。

根據檢方及警方通報，2月24日晚11時30分，58歲的受害人羅絲尓德(Nina Rothschild)進入皇后區長島市皇后廣場(Queens Plaza)地鐵站，嫌犯布朗特從背後接近受害人，將她踢下樓梯，用錘子擊打受害人頭部至少15次，然後從她的手臂上奪走一只藍色手提袋逃離現場，受害人立即被送往地區醫院，其顱骨骨折、顱內出血、頭部瘀傷及腫脹。

凱茲1日表示，此次襲擊殘暴無端，對受害人造成嚴重傷害，地鐵是城市生活的重要命脈，嫌犯的行徑嚴重危害民眾乘坐地鐵的安全感，暴力必須停止；2月28日晚被傳訊時，嫌犯布朗特被控二級謀殺未遂、一級攻擊及三級非法持有武器，法官下令其3日(周四)返回法庭，罪成將面臨最高25年監禁。

檢方及警方還指出，本案的第二名嫌犯為報住在皇后區St.Albans、57歲的阿尓斯頓，於2月25日晚10時25分在曼哈頓21街的商業區前被補，案發後，她用一張寫著受害人名字的藍色信用卡消費了19元；在她的錢包內，警方發現了受害人的另一張大通銀行的Visa信用卡、兩張百貨商店卡以及紐約市身分證，此外，警方還在她的身上發現了一根吸食快克可卡因的吸毒管。

截至1日早，警方仍在調查兩位嫌犯之間的關係及阿尓斯頓是如何從布勞特身上獲得受害人的財物。

阿尓斯頓被控四級微竊罪、四級及五級非法占有偷竊物品罪、三級身分盜竊罪、以及七級非法占有管制物品罪，她的保釋金為7萬5000元現金或18萬元保釋券(bond)，法官下令其3日返回法庭，罪成她將最高面臨四年監禁。

地鐵站 皇后區 長島市

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