市警華埠招募新血 女華警：要為自己社區戰鬥

不少華裔民眾上前詢問招募詳情。(記者張晨/攝影)

紐約市警2日在曼哈頓華埠格蘭街(Grant St.)地鐵站 設招募警員攤位，呼籲更多亞裔 面孔加入市警；招募地與被人尾隨入室殺害的李尤娜居所僅一街之隔；在場的兩名華裔女警表示，犯罪和不公比比皆是，與其指望他人相助，不如為自己，為自己的社區戰鬥。

影音來源：記者張晨

來自布碌崙 (布魯克林)61分局的歐陽佩儀表示，在日落公園出生長大的她原本對從警「毫無興趣」；直到17歲時她在放學回家地鐵上遭人攻擊，當時並沒有乘客願意上前為她提供幫助，直到一名捷運警員出手制止。

歐陽佩儀說，作為華人，我們學會了默默無聞的努力工作，但同時也忘了在需要發聲的時候大聲說話，在需要有一席之地的地方挺直腰桿。

開始的時候她的父母並不支持，甚至在歐陽佩儀還在警校時就常常言語打擊她，「你是女孩子，這樣辛苦的工作你完不成的。」這也同時給了她非要勝任不可的倔強，從布碌崙治安堪憂的皇冠高地(Crown Heights)71分局開始，一做就是13年。

曼哈頓南區勤務指揮中心(Patrol Borough Manhattan South)巡官陳燕芳和丈夫皆為警員，在24年前還是警員時因做搭檔結實；她說，這份工作固然具有不確定性，但卻可以使一個人迅速成長，她常常告誡女兒，「要為自己戰鬥，只要你想做，那麼男女皆為可為之。」

市警菁英雲集的高速公路警局(NYPD Highway District)局長葛彧彥(Sylvester Y. Ge)當日也來到現場，向民眾派發傳單；他表示，尤其在現在這樣一個特殊時期，執法系統中更需要亞裔面孔作為代表，不但在亞裔社區，更在全市五大區作為表率。

從3日開始至3月14日，報名市警考試將免註冊費，民眾可登錄https://www1.nyc.gov/site/nypd/careers/police-officers/police-officers-landing.page和考試時間網站https://a856-exams.nyc.gov/OASysWeb/Exam/List 查看詳情。