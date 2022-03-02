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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

亞裔遇襲不該拍照？仇恨小組指揮官被調職

記者張晨／紐約報導
紐約市警仇恨犯罪小組指揮官科莉被調職。(Getty Images)
紐約市警仇恨犯罪小組指揮官科莉被調職。(Getty Images)

紐約市警仇恨犯罪小組(Hate Crimes Task Force)指揮官(Commanding Officer )科莉(Jessica Corey)，因指責遭攻擊的亞裔不應拿手機拍攝嫌犯激怒對方，阻撓案件列為仇恨犯罪，被市長亞當斯(Eric Adams)下令調職其他部門；亞當斯表示，該小組「行動緩慢」，需「新面孔、新視野」。

去年10月間韓裔女子李埃斯特(Esther Lee)在曼哈頓中城A線列車中遭一非洲裔男子辱罵「危險攜帶者」；更被該人吐口水，並辱罵其「傻x、婊子」等污言穢語長達幾分鐘，但其中並未包含「亞裔」字眼。

當李埃斯特報警，並配合仇恨犯罪小組調查此案時，負責人科莉卻認為這不是仇恨犯罪，並對受害人說，「你知道你真不該用手機拍他，因為你這樣的行為可能觸怒了他。」

此事遭媒體爆光後，科莉在短時間內便被調離了仇恨犯罪小組，目前供職武器和戰術部門；此前市警曾回應稱此舉非紀律處分。

但本周亞當斯卻說，「我們在調查可能是仇恨犯罪的案件時行動太慢，所以我想要一個新面孔，換一個新視野。」

「我不希望進行仇恨犯罪調查的負責人一開始就定義某個案件不可能是仇恨犯罪；如果有人不清楚我們目前的工作方向，那對我來說就是件麻煩事。」他補充說。

科莉於1992年加入市警，隨後一路晉升，2000年成為警佐，2002年晉升為巡官，2006年晉升為警官，2013年成為副督察(deputy inspector)；她在2018年的年薪為16萬7047元，而且沒有加班，30年來並無公開的職業醜聞。

市警發言人萊利(Edward Riley)在一份聲明中表示，「案件由仇恨犯罪小組調查，雙方都接受了問話；與市法務部和曼哈頓地區檢察官辦公室進行磋商後做出了裁定，本案的事實不符合當前對仇恨犯罪的定義。」

目前科莉仍被列為仇恨犯罪小組的指揮官，但其調離後的新人選懸而未決。

科莉(中)曾到紐約中華公所宣導反仇恨犯罪。(記者張晨/攝影)
科莉(中)曾到紐約中華公所宣導反仇恨犯罪。(記者張晨/攝影)

仇恨犯罪 亞當斯 亞裔

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