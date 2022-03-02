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華社悼馬桂英 要與市長對話

記者顏嘉瑩／紐約報導
曾偉康說，華社需要市長做出承諾、計畫和時間表，顯現市府為解決遊民和心理健康問題的決心。(記者顏嘉瑩/攝影)
曾偉康說，華社需要市長做出承諾、計畫和時間表，顯現市府為解決遊民和心理健康問題的決心。(記者顏嘉瑩/攝影)

去年感恩節在皇后區遭到遊民以石頭砸昏的華婦馬桂英，日前不幸離世，成為今年死在遊民暴力案下的第四名亞裔受害人；曼哈頓華埠社區1日舉行街頭追悼會，再次向當局喊話，要求解決紐約市遊民暴力問題，同時針對華埠周邊地區計畫興建的多間遊民所，呼籲當局直接與社區對話。

影音來源：記者顏嘉瑩

追悼會由「關注東百老匯委員會」舉辦，與會者為馬桂英的死默哀，也為該事件感到憤怒；委員會成員王鏑表示，仇恨亞裔犯罪數據在疫情以後飆升，社區多次要求當局解決，但市府卻忽視社區聲音，若不解決遊民及心理健康問題，紐約市就沒有安全的一天，如今華埠居民為自己的人身安全感到害怕，發生在這四位死者的遭遇，也令社區蒙上一層陰影。

王鏑表示，市長亞當斯(Eric Adams)應該與社區進行直接對話，提供解決問題的直接方法，「我不知道亞當斯跟哪些人溝通了，但他沒有跟我們這些居民、小商家、業主和社團對話」，他說：「若缺乏直接對話，就無法以社區的角度來解決這些問題。」

新任紐約中華公所主席曾偉康說，社區需要與市長對話，馬桂英的死是社區的悲劇，自疫情以來已經有太多類似案件發生，華社需要市長做出承諾、計畫和時間表，顯現市府為解決遊民和心理健康問題的決心。

居住在華埠30多年的華人王Mary表示，在過去一個月亞裔社區已經有兩人死於遊民暴力，而社區也要求市長來聽聽人民的恐懼、要求，「我很感謝亞當斯掃蕩地鐵遊民的治理工作，但這些遊民離開了地鐵後，又會回到街頭，人們依舊恐懼，這不是解決問題的方法，我們需要解決問題的方法。」

與會者則說，在市府的規畫下，未來在華埠社區將有多達十間的遊民所，「增建遊民所也不是解決遊民問題的方法，我們要求市府跟社區對話。」

「關注東百老匯委員會」1日在華埠舉辦馬桂英追悼會。(記者顏嘉瑩/攝影)
「關注東百老匯委員會」1日在華埠舉辦馬桂英追悼會。(記者顏嘉瑩/攝影)
華埠居民王Mary要求市長來聽聽人民的恐懼、要求。(記者顏嘉瑩/攝影)
華埠居民王Mary要求市長來聽聽人民的恐懼、要求。(記者顏嘉瑩/攝影)
華埠社區民眾集會，悼念馬桂英。(記者顏嘉瑩/攝影)
華埠社區民眾集會，悼念馬桂英。(記者顏嘉瑩/攝影)

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