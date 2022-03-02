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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

陳熠退選州眾議員 繼以小商家、維權者身分為社區服務

記者鄭怡嫣／紐約報導 
陳熠宣布退選州眾議員。(陳熠提供)
陳熠宣布退選州眾議員。(陳熠提供)

華裔民主黨人陳熠(Yi Andy Chen)2月28日晚宣布，將退出競選皇后區第40選區州眾議員，但仍將以小商家、維權者等身分，在社區持續為民服務與發聲，對於目前宣布參選該選區州眾議員的趙靖桉(Kenneth Chiu)及現任議員金兌錫(Ron Kim)，陳熠目前尚未表態將支持哪位參選人。

陳熠表示，決定退出競選皇后區第40選區州眾議員，去年自己首次參選第25選區市議員，戰到最後一刻且拿下高達5547票的第二順位成績，雖然惜敗排名第一的印度裔克里斯南(Shekar Krishnan)，但卻也收獲來自眾多社區領袖、社團及多位周邊民選官員的鼓勵，支持他競選此次第40選區的州眾議員席位，但鑒於當前他的家人更需要陪伴的時間，他希望把時間優先留給家人，退出該職位的選舉，希望各界支持者給予理解。

陳熠表示，退出此次競選是深思熟慮後的決議，抱歉辜負社區民眾對自己的信心、期望與祝福，自己仍將以小商家業者、維權人士等身分在社區持續為民服務、發聲，「暫時退出選舉，不會影響我心系社區在安全、教育、經濟上等問題，我仍會時刻關註，並在第一時間為大眾提供諮詢及協助」。

陳熠在中國福建出生，13歲隨父母移民美國，定居在紐約市皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)，就讀當地公立學校，畢業於紐約市立大學皇后社區學院，曾在州眾議員辦公室工作，在市警110分局任輔警七年，並在社區委員會任職，新冠疫情爆發後，他曾召集百餘名志願者，向社區需要的人提供飲食及藥物等，並組織向一線服務人員捐贈個人防護用品。

州眾議員第40選區包括皇后區法拉盛、白石鎮、大學點與莫瑞丘(Murray Hill)等華裔集中社區，目前，另一位華裔趙靖桉已經宣布參選該席位，向現任韓裔州眾議員金兌錫發起挑戰。

眾議員 皇后區 華裔

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