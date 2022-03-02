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紐約客談／拚亞裔選票 共和黨火力全開

紐約客談

今年是期中選舉，共和黨在聯邦一級已經磨刀霍霍，蓄勢待發；紐約州也同樣有重要選舉，包括州長、多州參議員和眾議員職位，在眾多紐約選民對民主黨執政下公共治安遲遲得不到改善而愈發憤怒情況下，紐約共和黨可謂火力全開，不僅在各級立法機構創建亞裔黨團，且抓住一切機會在亞裔選民前露面、闡述政見。

雖然目前還無法過早下定論，共和黨的這些舉措是否能讓他們在選舉中順利翻牌，但可以確定的是，如果共和黨真的持之以恆，用亞裔所需要的方式來發表政見，那麼只要在民主黨執政下亞裔所看重的安全、教育等問題得不到改善，那麼久而久之，定會有更多獨立選民甚至民主黨選民轉投共和黨陣營。

就先以當下幾名州長參選人為例，紐約市加強課程和教育家長領導(PlaceNYC)2日率先舉辦州長參選人論壇，邀請五人，確定參加三人，其中兩人都為共和黨人，分別為威徹斯特郡前郡長歐瑞祥(Rob Astorino)和長島國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)，另外還有溫和派民主黨人國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)；而州長霍楚(Kathy Hochul)和紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)兩位呼聲最高的民主黨人都還未確定參加論壇。

雖然民主黨在紐約州仍然占絕對優勢，且也有可能即使自我調整重新贏得民心；但當下共和黨勢力絕不容小覷，加上亞裔參政議政意識愈發強勁，在一些領頭人的推薦下，共和黨參選人會得到愈來愈多亞裔的關注和支持，也許有一天，紐約真的會藍紅勢力不相上下。

紐約客談，每周二至周六見報。

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