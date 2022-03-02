紐約客談／拚亞裔選票 共和黨火力全開

今年是期中選舉，共和黨 在聯邦一級已經磨刀霍霍，蓄勢待發；紐約州也同樣有重要選舉，包括州長、多州參議員和眾議員職位，在眾多紐約選民對民主黨 執政下公共治安遲遲得不到改善而愈發憤怒情況下，紐約共和黨可謂火力全開，不僅在各級立法機構創建亞裔 黨團，且抓住一切機會在亞裔選民前露面、闡述政見。

雖然目前還無法過早下定論，共和黨的這些舉措是否能讓他們在選舉中順利翻牌，但可以確定的是，如果共和黨真的持之以恆，用亞裔所需要的方式來發表政見，那麼只要在民主黨執政下亞裔所看重的安全、教育等問題得不到改善，那麼久而久之，定會有更多獨立選民甚至民主黨選民轉投共和黨陣營。

就先以當下幾名州長參選人為例，紐約市加強課程和教育家長領導(PlaceNYC)2日率先舉辦州長參選人論壇，邀請五人，確定參加三人，其中兩人都為共和黨人，分別為威徹斯特郡前郡長歐瑞祥(Rob Astorino)和長島國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)，另外還有溫和派民主黨人國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)；而州長霍楚(Kathy Hochul)和紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)兩位呼聲最高的民主黨人都還未確定參加論壇。

雖然民主黨在紐約州仍然占絕對優勢，且也有可能即使自我調整重新贏得民心；但當下共和黨勢力絕不容小覷，加上亞裔參政議政意識愈發強勁，在一些領頭人的推薦下，共和黨參選人會得到愈來愈多亞裔的關注和支持，也許有一天，紐約真的會藍紅勢力不相上下。

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