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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

國會議員蘇奧齊參選州長 曼哈頓造勢籌款

記者和釗宇／紐約報導
民主黨紐約州長參選人蘇奧齊在曼哈頓中城舉辦競選造勢活動。（記者和釗宇／攝影）
民主黨紐約州長參選人蘇奧齊在曼哈頓中城舉辦競選造勢活動。（記者和釗宇／攝影）

長島國會眾議員、民主黨紐約州長參選人蘇奧齊(Tom Suozzi)，3月1日在曼哈頓中城舉辦競選造勢活動，表示作為「有常識」的民主黨人，如果當選要專注做實事，打擊犯罪、降低稅率、改善教育；他還敲響「世界和諧鐘」，希望世界和平。

民主黨此前已背書州長霍楚(Kathy Hochul)競選連任，蘇奧齊則以溫和派之姿加入競爭；他說，儘管霍楚已經有2000萬元競選資金，但她缺乏對紐約州的未來的想法，「有競爭的政治才更好，我們能贏得這場選舉，不要小看自己的力量；雖然我終身都會是民主黨人，但我會和所有人合作，包括民主黨溫和派、共和黨和所有能夠做實事的人。」

蘇奧齊說，如果當選，他的首要任務將是打擊犯罪，並表示支持紐約市長亞當斯(Eric Adams)的打擊犯罪計畫；同時，他表示目前紐約州地產稅太高，應該要求國會廢除州所得稅、地稅、銷售稅(SALT)抵扣上限，減輕中產階級負擔；他還說，要通過改善教育促進社會進步。

蘇奧齊的競選搭檔、前布碌崙副區長雷娜(Diana Reyna)則表示，紐約州正走在錯誤的方向，「紐約州不能再向左走，也不能向右走，而應該向前走；現在犯罪大增，我們需要法律與秩序，保釋金改革必須廢除，應該給法官更大的自由裁量權，並重建對執法隊伍的信任。」

蘇奧齊還敲響「世界和諧鐘」，世界和諧基金會會長劉藩說，現在俄羅斯和烏克蘭正在打仗，敲響此鐘希望世界和平；他介紹，該鐘是由聯合國環境署非政府組織世界和諧基金會(WHF)所打造的，該鐘是由中美退伍軍人捐贈的子彈殼與中美學生收集的廢銅鐵所打造，象徵著化干戈為玉帛、環保與綠色。

蘇奧齊(中)敲響「世界和諧鐘」。（記者和釗宇／攝影）
蘇奧齊(中)敲響「世界和諧鐘」。（記者和釗宇／攝影）
民主黨紐約州長參選人蘇奧齊在曼哈頓中城舉辦競選造勢活動。（記者和釗宇／攝影）
民主黨紐約州長參選人蘇奧齊在曼哈頓中城舉辦競選造勢活動。（記者和釗宇／攝影）
民主黨紐約州長參選人蘇奧齊在曼哈頓中城舉辦競選造勢活動。（記者和釗宇／攝影）
民主黨紐約州長參選人蘇奧齊在曼哈頓中城舉辦競選造勢活動。（記者和釗宇／攝影）

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