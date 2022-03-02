吸引亞裔支持 紐約州共和黨將在各級成立亞裔黨團

紐約州共和黨代表大會，約60名亞裔共和黨人參加，會上宣布成立紐約州共和黨亞裔黨團。(美聯社)

民主黨治下保釋規定的放鬆和執法鬆懈導致紐約州 犯罪問題日趨嚴重，讓亞裔 社區感到不安，為抓住機會吸引亞裔社區，紐約州共和黨 正在各級立法機構創建亞裔黨團。

紐約州共和黨主席朗沃希(Nick Langworthy)1日在黨代會上宣布成立紐約州共和黨亞裔黨團，「這是共和黨歷史上了不起的時刻，我們與那些曾被犯罪侵害的亞裔朋友們站在一起，他們是共和黨未來的重要部分，我們將繼續領導紐約州實現這一點。」

根據市選舉委員會的數據，在去年11月的紐約市長普選中，不少亞裔選民選擇共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)，尤其在皇后區和布碌崙(布魯克林)。

紐約市共和黨地區副主席孫克羅伊(Chloe Sun)表示，大約有60名亞裔共和黨人參加黨代會，「我們支持英才制度，我們支持法律與秩序，支持商業，支持美國夢和美國優先政策。」

她說，「我只是一個五呎三吋的嬌小女子，但我已經準備好鬥爭而且敢於冒險、有決心；所以我請大家加入，和亞裔民眾一起爭取權益；今年11月8日，我們將看到結果，我們共和黨將贏得州長之位和各級民代選舉。」

曾代表共和黨競選州參議員的鄭永佳則表示，亞裔應該加入共和黨，因為相比民主黨進步派，亞裔的家庭觀念與共和黨更為接近；而且，共和黨支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)、特許學校和資優班項目，在家遇上不搞種族配額，只看資質；犯罪方面，共和黨不支持保釋金改革，希望收緊保釋制度，給法官更大的自由裁量權，同時也將增加警局資金；「這些都是我們亞裔社區一直支持的基本價值，即打擊犯罪、公共安全和重視教育。」

此外，共和黨已經背書李修頓(Lee Zedlin)競選州長，派出競選專家皮尼昂(Joe Pinion)競選紐約州聯邦參議員、挑戰現任國會參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)；後者如果當選，將成為紐約州歷史上第一位非洲裔聯邦參議員。

皮尼昂表示，「無論是在政壇還是全社會層面，我們正在看到更大的多樣性和包容性，這讓我感到鼓舞；紐約州民眾只是應該得到更好的，美國民眾也應該得到更好的，如果你已經厭倦分裂，我們就不就不能再繼續投票給那些一開口就大談政治的人。」