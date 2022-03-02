吸引亞裔支持 紐約州共和黨將在各級成立亞裔黨團
民主黨治下保釋規定的放鬆和執法鬆懈導致紐約州犯罪問題日趨嚴重，讓亞裔社區感到不安，為抓住機會吸引亞裔社區，紐約州共和黨正在各級立法機構創建亞裔黨團。
紐約州共和黨主席朗沃希(Nick Langworthy)1日在黨代會上宣布成立紐約州共和黨亞裔黨團，「這是共和黨歷史上了不起的時刻，我們與那些曾被犯罪侵害的亞裔朋友們站在一起，他們是共和黨未來的重要部分，我們將繼續領導紐約州實現這一點。」
根據市選舉委員會的數據，在去年11月的紐約市長普選中，不少亞裔選民選擇共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)，尤其在皇后區和布碌崙(布魯克林)。
紐約市共和黨地區副主席孫克羅伊(Chloe Sun)表示，大約有60名亞裔共和黨人參加黨代會，「我們支持英才制度，我們支持法律與秩序，支持商業，支持美國夢和美國優先政策。」
她說，「我只是一個五呎三吋的嬌小女子，但我已經準備好鬥爭而且敢於冒險、有決心；所以我請大家加入，和亞裔民眾一起爭取權益；今年11月8日，我們將看到結果，我們共和黨將贏得州長之位和各級民代選舉。」
曾代表共和黨競選州參議員的鄭永佳則表示，亞裔應該加入共和黨，因為相比民主黨進步派，亞裔的家庭觀念與共和黨更為接近；而且，共和黨支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)、特許學校和資優班項目，在家遇上不搞種族配額，只看資質；犯罪方面，共和黨不支持保釋金改革，希望收緊保釋制度，給法官更大的自由裁量權，同時也將增加警局資金；「這些都是我們亞裔社區一直支持的基本價值，即打擊犯罪、公共安全和重視教育。」
此外，共和黨已經背書李修頓(Lee Zedlin)競選州長，派出競選專家皮尼昂(Joe Pinion)競選紐約州聯邦參議員、挑戰現任國會參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)；後者如果當選，將成為紐約州歷史上第一位非洲裔聯邦參議員。
皮尼昂表示，「無論是在政壇還是全社會層面，我們正在看到更大的多樣性和包容性，這讓我感到鼓舞；紐約州民眾只是應該得到更好的，美國民眾也應該得到更好的，如果你已經厭倦分裂，我們就不就不能再繼續投票給那些一開口就大談政治的人。」
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