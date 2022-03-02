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皇后學院校長吳華揚 12日開講「疫情後的亞裔」

記者鄭怡嫣／紐約報導
吳華揚(右三)與美東華人學術聯誼會。(美東華人學術聯誼會提供)
吳華揚(右三)與美東華人學術聯誼會。(美東華人學術聯誼會提供)

美東華人學術聯誼會及紐約市立大學皇后學院(Queens College)日前宣布，訂於12日(周六)在線上及線下同步舉辦校長吳華揚的主旨演講會「疫情後的亞裔—從公民權利到美國夢」(Asian Americans After Covid-19－From Civil Rights to American Dreams)，歡迎民眾踴躍報名參加。

吳華揚是皇后學院首位華人校長，也是華人精英組織百人會的前會長，身為台灣二代移民的他，1988年從約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)取得學士學位，1991年從密西根大學取得法學博士學位，2006年完成哈佛大學教育學院管理發展項目。

他在2002年出版的「Yellow: Race in America Beyond Black and White」一書中，提及自己曾為班上唯一的亞裔，飽受同學嘲笑，這使他了解美國種族不平等情形，更主張建立一種可超越族裔的教育體制。

吳華揚主旨演講會將於12日上午11時至12時在皇后學院Copland Music Building舉辦，民眾需通過網頁http://www.caaps.us/register.html提前註冊報名，演講會將於線上及線下同步舉辦，線上直播鏈接將通過電郵通知註冊者，現場座位有限，先到先得。

華人 亞裔 教育

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