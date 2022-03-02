紐約中華公所50年來最年輕主席曾偉康 上任

在李光章(中)的監誓下，曾偉康(右)從于金山(左)手中接過印信，完成交接。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約中華公所1日在曼哈頓華埠 舉行第67屆新舊主席交接典禮，50年來最年輕主席曾偉康上任，表示未來兩年不分新僑老僑，將全力為華人 爭取在美應有的權利和福利，同時支持中華民國；市長亞當斯 (Eric Adams)也到場祝賀。

影音來源：記者顏嘉瑩

曾偉康(右)在李光章監誓下宣誓擔任主席。(記者顏嘉瑩／攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章的監誓下，新任主席曾偉康完成宣誓，並從卸任主席于金山手中接過印信，完成交接，正式就任中華公所第67屆主席。

曾偉康表示，他跟前主席伍銳賢和卸任主席于金山學習到許多，上任後會協助展華裔小商家拓展機會、協助華人追求更好的居住環境，不論出生地、不分新僑老僑，延續公所傳統，持續服務社區。

美國亞裔社團聯合總會主席陳善莊(左)頒獎牌給卸任主席于金山(中)。(記者顏嘉瑩／攝影)

市長亞當斯(右)親自到場參加中華公所主席交接典禮，左為曾偉康。(記者顏嘉瑩／攝影)

曾偉康表示，中華公所自1883年成立以來，服務紐約華社歷史悠久，也為華社爭取權利、福利，紐約市是擁有最多亞裔人口的美國城市，且繼續成長，他將確保繼續為社區發聲，並遵循傳統，支持自由民主的中華民國政府。

市議員馬泰(Christopher Marte，右)送來賀狀，左為曾偉康。(記者顏嘉瑩／攝影)

州主計長狄納波利(Thomas P. DiNapoli，中)送來賀狀及感謝狀。(記者顏嘉瑩／攝影)

卸任主席于金山則表示，過去兩年疫情令社區面對巨大挑戰，期間他與僑胞共同抗疫、為社區服務，傳承公所140年的服務精神，相信在新主席曾偉康的帶領下，華埠將能重返繁榮、再現榮景。

紐約州長辦公室亞太裔事務主任范小江(右)送來賀狀。(記者顏嘉瑩／攝影)

中華公所1日舉辦第67屆新舊主席交接典禮。(記者顏嘉瑩／攝影)

亞當斯則親自到場參加交接，他說紐約市面臨比以往更多的挑戰，像是遊民問題、仇恨亞裔犯罪、教育、經濟和小商家等，這些也是曾偉康上任後將面臨的挑戰；亞當斯表示，曾偉康年輕有為，還有眾多前輩的帶領，希望社區也能提供給他支持與幫助，帶領華埠及紐約華人社區繼續向前。

曼哈頓區長李文(Mark Levine，右一)送來賀狀。(記者顏嘉瑩／攝影)

李光章感謝于金山在疫情期間維持會務的正常運作、舉辦活動凝聚僑心，並振興僑社經濟、改善治安、遏止仇恨犯罪等；他說，曾偉康接下領導中華公所的大任，他為人熱心誠懇、做事踏實穩健，是眾人公認的青年才俊，過去服務僑社經驗豐富，相信未來兩年在他的領導下，必能在歷任主席奠定的基礎上，為僑胞提供更好的服務。

眾多民選官員、社區人士、社團人士到場祝賀，並帶來表揚信和賀函。